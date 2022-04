Una Vita, Alodia viene messa in guardia da Ignacio: la domestica si è invaghita del nipote dei suoi signori, ma deve stare attenta.

L’entrata in scena di Ignacio, il nipote di Bellita, ha portato nuova linfa alle trame di Una Vita; il giovane, col suo brio e il suo savoir faire, ha subito conquistato la zia, mentre José nutre non pochi sospetti nei confronti del suo nipote acquisito.

Un’altra che è rimasta immediatamente affascinata dal signorino è stata Alodia, domestica dei Dominguez; la giovane sembra essersi presa una bella cotta per Ignazio, ma deve fare molta attenzione.

Una vita, Alodia viene messa in guardia da Ignacio: le anticipazioni

Non è di certo la prima volta che la soap spagnola propone un intrigo amoroso che vede coinvolti signori e domestiche; sin dai tempi di German e Manuela, fino ad arrivare a Felipe e Marcia, Lolita e Antonito e Ramon e Carmen, nella serie si sono formate tantissime coppie con differenza sociale.

Alodia può certo avere delle speranze con Ignacio, ma il signorino è apparso sin da subito molto poco interessato agli studi e ben più preso dal fare baldoria e dalle belle donne.

Pur non sapendo delle sue scorribande notturne, Fabiana e Casilda hanno intuito la natura di Ignacio e ci tengono a mettere in guardia la loro amica Alodia; molto spesso i signori approfittano della loro posizione per conquistare le domestiche e dunque Alodia deve stare molto attenta.

Alodia saprà far mettere la testa a posto ad Ignacio, oppure finirà col cuore spezzato per la delusione? La domestica ha comunque scoperto che Ignacio è molto propenso a far festa e a lusingare giovane affascinanti, come ad esempio Daniela, la cameriera recentemente assunta al ristorante Nuovo Secolo.

Nonostante questo, ha deciso di coprire il ragazzo con José, facendogli però promettere che cambierà presto vita; per quanto tempo ancora Alodia manterrà il segreto? Visti i comportamenti da adulatore di Ignacio, potrebbe presto decidere di dare una lezione al signorino, per cui comunque sembra provare davvero qualcosa di forte.