Test: scegli un’immagine e scopri quanto sei importante per gli altri

Test: ecco alcune caratteristiche della tua personalità. Mettiti in gioco! Scegli un simbolo e scopri quanto sei importante per gli altri.

I test della personalità sono sempre super gettonati tra gli utenti del web. Non hanno nulla a che fare con rompicapo, indovinelli e prove logiche, che richiedono un pizzico d’intuito e sfidano il vostro quoziente intellettivo. Quello di oggi è veramente semplice e divertente. L’unica difficoltà risiede nel metodo d’approccio.

Quando entrano in gioco gli aspetti caratteriali di ognuno e alcuni test cercano di mettere in luce anche quelli più nascosi, c’è chi si chiude a riccio e chi non vede l’ora di scoprire qualcosa in più sulla propria persona. È molto costruttivo ed interessante prendere maggior consapevolezza di sé e comprendere caratteristiche che fino ad ora non si erano notate. Se hai voglia di misurarti con coraggio anche tu, come tanti altri utenti, immergiti totalmente in quello che ti proponiamo e scopri cosa ha in serbo per te.

Test della personalità: scegli un simbolo, ecco quanto sei importante per gli altri

Osserva attentamente l’immagine. Al suo interno sono raffigurati sei simboli stilizzati: un cerchio, un occhio, una linea orizzontale, una spirale, un triangolo e un triangolo capovolto.

Opta per quello che più ti rappresenta in questo preciso momento, non devi per forza scegliere quello che ti piace di più. Comunque, la scelta è totalmente libera. Basta che non bari! Non leggere prima della fine della prova tutte le risposte, in questo caso il test risulterebbe nullo e non scopriresti un bel niente di te!

Hai già scelto? Ecco cosa rivela ciascun simbolo: