Noi anticipazioni shock, Claudio stravolge tutto: ecco cosa succede nel prossimo appuntamento con la fiction con Lino Guanciale.

Continua ad andare in onda Noi, serie di Rai 1 remake del successo internazionale This is us; nel cast della serie prodotta da Rai Fiction e Cattleya assoluti protagonisti Lino Guanciale e Aurora Ruffino.

Nella scorsa puntata, abbiamo assistito al colpo di scena riguardante Daniele, con la rivelazione di Rebecca sul suo padre biologico; le emozioni non mancheranno anche nel prossimo appuntamento, previsto per il 3 aprile. Cosa succede nei nuovi episodi previsti per la serie? Ecco le anticipazioni.

Noi anticipazioni shock, Claudio stravolge tutto: cosa succede nel nuovo appuntamento con la fiction

In questa quinta serata con la serie non mancheranno i colpi di scena, con Daniele completamente distrutto dopo aver scoperto le menzogne della madre; a seguito degli eventi, deciderà di passare qualche giorno in montagna per pensare e per metabolizzare quello che lui considera come un tradimento.

A raggiungerlo nella baita di famiglia anche Chiara, insieme al suo ex-ragazzo e alla sua sceneggiatrice; la convivenza non si svolgerà nel migliore dei modi, portando Claudio a riflettere su importanti questioni presenti nella sua vita, tanto che arriverà a fare una drastica scelta a livello professionale. Questo cambiamento in ambito lavorativo porterà alla rottura con Chiara?

Nel corso della serata ci sarà poi spazio anche per diversi flashback, che mostreranno come Rebecca abbia tenuto nascosto a Pietro di aver conosciuto Domenico, mentre Daniele, da bambino, ha coltivato per un periodo l’idea di poter conoscere i suoi genitori.

Nel presente, proprio Daniele alla fine deciderà di perdonare la madre, mentre Cate vivrà una crisi con Teo nonostante una sorpresa per lui sembri inizialmente riportare la tranquillità; la coppia dovrà affrontare una vera e propria burrasca.

Appuntamento quindi con i nuovi episodi di Noi domenica 3 aprile, come sempre in prima serata su Rai 1; quanto a notizie ed anticipazioni riguardo le altre serie televisive (Rai ma non solo) restate con noi per altri futuri aggiornamenti.