Don Matteo 13 anticipazioni: Anna dimentica Sergio con Marco

Don Matteo 13, anticipazioni seconda puntata: sono moltissimi i colpi di scena che dobbiamo aspettarci, Anna dimentica Sergio e si butta tra le braccia di Marco. Per i fan della fiction sarà un episodio scioccante. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà.

Anche quest’anno Don Matteo sta avendo un successo incredibile, gli appassionati della fiction non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà nella seconda puntata. Intanto sono già uscite le prime anticipazioni, curiosi di scoprire cosa accadrà? Scopriamolo insieme.

Giovedì 7 aprile andrà in onda la seconda puntata di Don Matteo 13, sicuramente non mancheranno moltissimi colpi di scena e già ci si aspetta intrighi sentimentali e varie incomprensioni tra i protagonisti.

Da quanto dicono le prime anticipazioni Terence Hill dovrà affrontare un caso di omicidio che lo metterà a dura prova. Ma a lasciare tutti senza parole sarà la svolta tra Anna e Marco, questa deciderà di buttarsi tra le sue braccia lasciandosi alle spalle una volta per tutte la relazione con Sergio.

Ma andiamo a scoprire quali sono le altre novità sulla seconda puntata di Don Matteo 13.

Don Matteo 13, ecco tutte le anticipazioni sulla seconda puntata

Le anticipazioni della seconda puntata di Don Matteo 13 lasceranno tutti i fan senza parole, tra i vari colpi di scena il più eclatante è sicuramente un nuovo caso di omicidio in cui si troverà immischiato proprio Terence Hill.

Quest’ultimo ha visto fuggire dal luogo del delitto un giovane ragazzo di nome Federico, tutti gli indizi portano a lui ma il sacerdote, conoscendolo meglio, farà di tutto per scagionarlo e per trovare il vero assassino.

Intanto Anna cercherà di lasciarsi alle spalle la relazione con Sergio, legandosi a Marco Nardi, proprio lui resterà vicino alla ragazza durante questo momento di sconforto.

Anche i telespettatori non vedono l’ora di capire come si concluderà la seconda puntata di questa nuova stagione.

Per scoprire ulteriori dettagli sulla seconda puntata di Don Matteo 13 non ci resta che aspettare giovedì 7 aprile. Sicuramente non mancheranno i colpi di scena e la novità.

Voi cosa ne pensate? Siete curiosi di capire come andrà a finire?