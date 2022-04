Dieta dei cardiologi: perdi 10 kg in poco tempo e pulisci le arterie

Hai mai sentito parlare della dieta dei cardiologi? Da non credere, grazie a questa pulisci le arterie e perdi più di 10 kg. Vediamo come funziona e cosa è consentito mangiare.

Sappiamo tutti quanto sia fondamentale seguire un’alimentazione sana e nutriente, questa oltre a farci sentire meglio con noi stessi, è anche in grado di curare diverse patologie. Recentemente è stata fatta una scoperta stravolgente grazie alla dieta dei cardiologi, pensate che è in grado di farci perdere 10 kg e di pulire le arterie.

Conoscete la dieta dei cardiologi? Probabilmente non ne avrete mai sentito parlare, infatti non si tratta di una pratica così diffusa. Ma grazie a questa nuova alimentazione potrete perdere moltissimo peso e anche depurare il vostro corpo.

Questa dieta è stata pensata per tutte quelle persone che soffrono di patologie gravi come il cancro, il diabete e problemi cardiaci. Ma non solo, se volete comunque mantenervi informa ed evitare queste malattie potete seguirla anche voi.

Siete curiosi di scoprire come funziona? Vediamola nel dettaglio

Dieta del cardiologo: benefici e menù d’esempio

La dieta del cardiologo è stata inventata dal dottor Dwight Lundell, un ex cardiologo americano dell’Arizona. Proprio lui ha spiegato che molte persone in sovrappeso devono la loro problematica non tanto al cibo ma ad altre patologie.

Per fortuna esistono dei trucchetti che possono aiutarvi a migliorare il vostro stile di vita. In primis se vuoi seguire questa dieta, devi sapere che sarà necessario avere costanza e determinazione. Ma cosa differenzia questa dieta dalle altre?

Ebbene, quello che cambia è la diminuzione dell’apporto calorico giornaliero da assumere. Ovviamente per avere tutti i benefici è necessario introdurre nel vostro corpo almeno un litro di acqua e praticare una buona attività fisica.

Ora vediamo nel dettaglio un esempio pratico, ecco il menù tipico di una giornata con la dieta del cardiologo: