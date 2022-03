Rompicapo, riesci ad aiutare l’uomo a scappare? Prova a metterti alla prova in questa nuova sfida intellettiva, in pochi ci riescono.

Ancora una volta, il web sfida le abilità intellettive dei lettori proponendo un particolare rompicapo, molto dinamico e divertente; per arrivare alla soluzione, è necessaria davvero tanta abilità e concentrazione.

Riesci ad aiutare l’uomo a scappare da un incendio in questo particolare rompicapo? Veramente in pochissimi ci riescono, mettiti alla prova e divertiti arrivando alla soluzione nel minor tempo possibile.

Rompicapo, riesci ad aiutare l’uomo a scappare? Prova e sfidati

Come si vede dall’immagine, questo nuovo rompicapo ha al suo centro una particolare situazione d’emergenza; l’omino in questione deve cercare di scappare da un incendio e, per farlo, deve far sì che le fiamme non si propaghino per tutto il labirinto.

Riesci a creare una barriera protettiva tracciando solamente una linea per unire uno all’altro punto? Davvero in pochi ci riescono, aguzza l’ingegno e cerca di trovare la soluzione nel minor tempo possibile.

L’unico limite che impone la sfida è quello di poter collegare solamente due punti, tracciando solamente una linea; possono però essere collegati anche punti distanti, purché appunto siano solamente due ad essere messi in contatto.

Osserva attentamente la forma del labirinto e la posizione dei vari punti, così come quella dell’omino e quella delle fiamme che stanno facendo divampare l’incendio; possono essere prese in considerazione diverse ipotesi, ma solamente una è quella giusta e permette all’omino di uscire indenne dal labirinto.

Sei riuscito a trovare la soluzione? In questo caso ti facciamo davvero tanti complimenti, perché questo rompicapo non ha proposto una sfida facilissima; in caso contrario, cerca di non arrenderti e guardare attentamente i punti.

Non considerare, come detto, solamente i punti vicini, ma anche quelli più lontani; se decidi di arrenderti, o se vuoi scoprire se hai dato la risposta giusta, continua a leggere per vedere la soluzione.

Come si vede, la linea va tracciata dal punto subito alla destra dell’uscita e quello subito alla destra ai piedi dell’omino; in questo modo, l’incendio rimarrà dall’altra parte e lui potrà uscire.

Avevi già trovato la risposta, oppure hai avuto bisogno di vedere la soluzione? Proponi questo rompicapo alle persone vicino a te e metti alla prova le loro abilità!