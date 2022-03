Rompicapo: riesci a raggiungere il tesoro? Solo i migliori ci riescono

Rompicapo, riesci a raggiungere il tesoro? Solamente i più attenti ci riescono, mettiti alla prova in questo nuovo quiz online.

La caccia al tesoro è uno dei giochi più divertenti da fare in compagnia, sia che si tratti di un gruppo di bambini che di adulti; raccogliendo vari indizi, si arriva poi a trovare l’ambito tesoro.

Questa volta, il nuovo rompicapo però ti propone di trovare il tesoro superando una serie di sfide grazie alle tue abilità logiche; riesci a far raggiungere il tesoro al personaggio spostando le chiavi? Mettiti alla prova in questa nuova sfida, solamente i più attenti riescono a vincerla.

Rompicapo, riesci a trovare il tesoro? Guarda l’immagine e usa la logica

Come si vede dall’immagine, un personaggio da videogioco è pronto per raggiungere il tesoro, ma ha bisogno del tuo aiuto; per far sì che infatti si possano prendere le ricchezze, devi trovare un ordine giusto in cui spostare le varie chiavi, pronte a far scattare una serie di trappole e non solo.

Le varie chiavi sono indicate con le lettere dell’alfabeto e, oltre a racchiudere il nostro personaggio, tengono al sicuro un lupo, dei liquidi, una cassa e un masso. Prima di cercare di capire l’ordine giusto in cui utilizzare le chiavi, tieni a mente che i due liquidi, se mescolati insieme, aiutano il personaggio a superare il burrone; a quel punto però resteranno come ostacoli sempre il lupo e le spine.

Analizzati bene gli elementi, sei già in grado di rimuovere le chiavi in modo tale che il nostro eroe possa raggiungere l’ambito tesoro? Per risolvere questo rompicapo serve davvero tanta attenzione e non tralasciare davvero nessun dettaglio.

Se sei in difficoltà, ti consigliamo di valutare un appoggio per permettere all’uomo di raggiungere il tesoro, nonché di cercare di capire come eliminare il lupo. Hai qualche altra idea? A questo punto, è arrivato il momento di svelarti la soluzione.

Se dall’immagine non fosse abbastanza chiaro, l’ordine di apertura delle chiavi è il seguente: E D F B C A. Una volta lasciato libero il lupo e fatto cadere la cassa, si lascia cadere il masso in testa al lupo e poi si va a creare coi liquidi un appoggio per l’uomo, che avrà così il via libera per il tesoro.

Avevi già trovato la giusta sequenza con cui aprire le chiavi? Sfida i tuoi amici con questo particolare rompicapo avventuroso!