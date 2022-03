Isola dei Famosi, ecco il primo momento senza veli: a pochi giorni dall’inizio della nuova edizione, i naufraghi danno già spettacolo.

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi è iniziata sicuramente col botto; la Blasi conduce sempre brillantemente, affiancata dalla bravura, la simpatia e l’intelligenza di Nicola Savino e Vladimir Luxuria.

I protagonisti indiscussi sono però loro, i naufraghi, tra vecchie e nuove generazioni che si incontrano fornendo tantissimo spettacolo al pubblico; di recente, è anche arrivato il primo momento senza veli.

Isola dei Famosi, ecco il primo momento senza veli: lei incanta tutti

Con le varie personalità presenti in Honduras, non manca di certo né l’intrattenimento né tanto meno la sensualità; in merito a questo, l’arrivo di Guendalina Tavassi sull’isola aggiungerà sicuramente un’altra dose di bellezza alla squadra di concorrenti.

Tra i partecipanti già in Honduras, c’è chi però sembra non voler cedere al tempo e pare sia ancora capace di incantare, dopo tantissimi anni, tutti quanti. Stiamo parlando di Ilona Staller, conosciuta col nome d’arte di Cicciolina; la donna si è subito resa protagonista e, dopo il ritorno in gioco in coppia con Roger Balduino (possibile interesse amoroso di Estefania Bernal) ha sfoggiato un topless da urlo.

Sdraiata sulla spiaggia, intenta a guardare l’orizzonte e a godersi il sole, la Staller si è fatta immortalare dalla produzione del reality show senza veli; la donna, nonostante il costume intero, ha deciso di offrire le sue forme generose al vento mandando su di giri tutti quanti i fan.

La foto, postata dall’account ufficiale Instagram de L’Isola dei Famosi, è stata riempita di mi piace e di commenti; il pubblico si è complimentato per la bellezza di Ilona, e soprattutto per il suo spirito sempre giovanile che ha già mostrato in questi primi giorni da naufraga.

“Baciata dal sole” scrive l’account del reality show nella didascalia della foto; in tantissimi hanno espresso la loro ammirazione per Ilona, tra ex-naufraghi, personaggi famosi e tanti altri fan. La Staller, ancora una volta, sembra aver conquistato davvero tutti quanti.