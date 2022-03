Dieta: come perdere peso senza la dieta

Dieta: volete perdere peso, ma non avete voglia di mettervi a dieta o praticare esercizio fisico? Potete riuscirci in 10 semplici mosse!

Quanti di voi pensano che per perdere peso sia necessario mettersi a dieta o praticare attività fisica? Sicuramente, sarete in tanti a credere che mangiare chili e chili di frutta e verdura o allenarsi 2/3 volte a settimana (per i più pigri) sia fondamentale per raggiungere il peso forma desiderato. Ovviamente, il processo di dimagrimento è accelerato se si segue un regime alimentare equilibrato e si pratica della sana attività sportiva, con costanza.

Basta rinunce o cambi di piano alimentare! Non è necessario andare in palestra. A tal proposito, abbiamo pensato di fornirvi un elenco di 10 consigli utili per poter perdere peso senza che dobbiate fare delle rinunce o intraprendere attività, che sapete già in partenza non coltiverete. Scopriamoli insieme.

Dieta: 10 mosse eccezionali per perdere peso senza dieta e attività fisica

Dormire le ore giuste: numerose ricerche in questo campo evidenziano che bisognerebbe dormire minimo 7-8 ore al giorno. Nel 2013 era stata pubblicata dalla rivista “Nature Communications” , una ricerca in cui veniva messo in evidenza che chi dorme meno di 6 ore a notte consuma cibi con alti indici calorici.

Prediligere cibi con più proteine: (carne rossa, pollo, uova, pesce, formaggio, fagioli…) integrate questi alimenti nella vostra alimentazione e vedrete che mangerete meno del solito.

Mangiare con piatti o tovaglie rosse: il rosso è un colore associato al divieto. Istintivamente, piuttosto che mangiare su piatti o tovaglie bianche o blu, consumare i pasti su qualcosa di rosso aiuta a mangiare meno, quando si tratta di cibi non sani, però!

Bere da un bicchiere lungo e stretto: come nel caso del colore rosso, si è visto che da un bicchiere largo e ampio si beve di più. Con alcuni test, proposti a baristi professionisti, è stato dimostrato che tendono a versare più liquido in bicchieri larghi. Quindi se non volete rinunciare a qualche bevanda, non parliamo dell'acqua, evitate bicchieri larghi!

Aggiungere del ghiaccio alle bevande: il cibo freddo fa bruciare più calorie al corpo. Provate ad aggiungere dei cubetti di ghiaccio al tè, al caffè o a qualche infuso.

Comprare qualcosa di una misura più piccola: questo trucco vi aiuterà a trovare la giusta grinta per provare a perdere peso. Appendete l'abito o la maglia in un punto della casa, in bella vista. In questo modo vedrete il capo d'abbigliamento tutti i giorni e vi ricorderà dell'obiettivo che volete raggiungere.

Masticare la gomma alla menta per spezzare la fame: piuttosto che buttarvi sul cibo provate a masticare la gomma alla menta, senza zucchero. Smuoverà sicuramente i succhi gastrici, quindi, non tenerla in bocca per molto, ma il sapore alla menta contribuirà ad attenuare la voglia di mangiare qualcosina.