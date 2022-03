Uomini e Donne: Tinì che fine ha fatto? Ecco gli indizi che fanno sospettare

Uomini e Donne, che fine ha fatto Tinì? Ecco qualche indizio circa l’assenza della garbata opinionista esperta di oroscopo.

Le presenze in studio che più fanno ‘rumore’ sono sicuramente quelle di Tina Cipollari e Gianni Sperti, da anni ormai opinionisti del dating show di Maria De Filippi.

Spesso però al loro fianco, oltre che a vari ospiti speciali, c’è stata anche Tinì, che però da tempo ormai non si vede in puntata. Che fine ha fatto l’opinionista esperta di oroscopo? Qualche indizio a riguardo.

Uomini e Donne, Tinì che fine ha fatto? Ecco qualche indizio

La sua presenza è sicuramente meno appariscente e scoppiettante di quella di Gianni e Tina, ma comunque quando c’è si vede; che sia per dare una sua opinione o per intervenire con curiosità sull’oroscopo, Tinì quando è in studio riesce sempre a dare il suo contributo.

Da tempo però la donna è assente dal programma, nonostante la sua rubrica su Uomini e Donne Magazine continui; i telespettatori si chiedono quindi che fine abbia fatto e se dietro a questa sua assenza ci siano dei problemi.

Non è chiaro ancora quale sia il vero motivo dietro l’assenza in studio di Tinì, ma forse la produzione ha deciso semplicemente di non farla più venire in studio, dandole il compito di curare esclusivamente la rubrica del Magazine.

Sul sito Witty viene ancora definita comunque un’opinionista del programma, e magari in un’altra fase del dating show potrà tornare a dire la sua circa le varie coppie dentro al programma, nonostante negli ultimi tempi i suoi interventi si siano limitati ai comportamenti di Gemma ed Armando.

Rivedremo presto Tinì al programma? Lo scopriremo solo puntata dopo puntata, ma nel frattempo di certo non mancano le emozioni in studio; Franco si è scontrato praticamente con tutti, compresa ovviamente Tina, quasi portata alle lacrime da Pinuccia.

Il pubblico si chiede però principalmente cosa ne sarà della frequentazione fra il professore e Gemma, che prima della baraonda in studio sembrava proseguire bene; la Galgani rimarrà di nuovo delusa?