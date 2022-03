Un passo dal cielo shock: Daniele Liotti lascia la fiction

La Rai saluta un altro protagonista indiscusso: è il turno di Daniele Liotti, l’attore abbandona la fiction Un passo dal cielo.

All’inizio dell’autunno, una notizia shock aveva allarmato i fan di una delle più famose fiction Rai: Terence Hill non avrebbe più vestito il ruolo dell’amato Don Matteo. Dopo lo scoppio della news flash, seguì il comunicato secondo cui anche Elena Sofia Ricci avrebbe abbandonato l’ormai storica serie Che Dio ci aiuti. Entrambi gli annunci successivamente vennero confermati e i telespettatori si misero l’anima in pace riguardo l’addio di questi incredibili attori. Ora, è il turno di Daniele Liotti.

A quanto pare, non saranno solo Don Matteo e Che Dio ci aiuti ad essere rinnovate completamente, anche Un passo dal cielo perderà il suo protagonista indiscusso: Daniele Liotti infatti ha ufficializzato il suo abbandono nella fiction. Cosa succederà a questo punto? Come proseguirà la trama della nota serie tv Rai. Scopriamolo insieme.

Daniele Liotti abbandona Un passo dal cielo!

Un passo dal cielo venne trasmesso per la prima volta nel 2011 e – come spesso accade per le fiction targate Rai – divenne subito appuntamento fisso per moltissimi telespettatori appassionati. Le prime tre stagioni videro come protagonista l’iconico Terence Hill, il quale – per la quarta stagione – passò il testimone a Daniele Liotti, attore che vestì da allora il ruolo di Francesco Neri.

Dal 2017, Daniele Liotti è diventato una presenza fissa e indiscutibile nella soap, al centro di ogni intrigo e dinamica ideata dagli sceneggiatori. Di conseguenza, il suo abbandono ha scioccato i telespettatori più fedeli alla serie, soprattutto perché l’avvenente Francesco Neri rappresentava un vero e proprio punto di riferimento per le trame delle stagioni precedenti. A questo punto, molti si interrogano riguardo la sua eventuale sostituzione: come proseguirà la trama di Un passo dal cielo? Chi sarà il nuovo (o la nuova) protagonista? Nel frattempo, dai vertici Rai arriva la seguente comunicazione: “Che Dio ci aiuti e Un passo dal cielo verranno profondamente rinnovati. In entrambi i casi avremo infatti due nuovi protagonisti, che sostituiranno Elena Sofia Ricci e Daniele Liotti”.

L’ipotesi più papabile è che la nuova protagonista sarà Manuela Nappi, interpretata dalla talentuosa Giusy Buscemi. Tuttavia, per scoprire con certezza la concretizzazione delle ipotesi circa l’abbandono di Liotti, dovremo attendere l’inizio delle riprese e soprattutto la messa in onda delle nuovissime puntata di Un passo dal cielo.