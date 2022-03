Love is in the air: Melo ed il colpo di scena shock

Vediamo meglio insieme che cosa ci attende per la puntata di oggi della nostra amatissima soap opera turca.

Anche oggi, 30 marzo, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento di Love is in the air.

Dove sembra che la gravidanza di Eda stia procedendo nel migliore dei modi, anche se Serkan è diventato assolutamente premuroso e controlla tutto.

Sembra che a breve ci sarà un’altro colpo di scena e questa volta riguarda la sua amica di sempre, Melo.

Iniziamo con il dire che Serkan è riuscito a trovare un lavoro per la sua ArtLive che può essere messo in atto.

Melo stupisce tutti, cosa succede?

Ovviamente Piril è super contenta di poter tornare a lavorare come ha sempre fatto e per questo motivo si butta a capofitto nel lavoro.

Ma Engin non è assolutamente d’accordo con quello che sta succedendo e cerca di distogliere la moglie in tutti i modi.

Per quale motivo non vuole assolutamente che torni al lavoro e tutto com’era prima? Forse nasconde qualcosa, ma soprattutto riuscirà in questa particolare richiesta?

Passiamo poi alla dolcissima Melo, che ha sempre sognato l’amore con il suo principe azzurro che le avrebbe fatto vivere una storia indimenticabile.

Ma la relazione che ha sognato per tantissimo tempo con Burak non sembra assolutamente come lei la voleva.

Decide quindi di iniziare a farsi delle domande per il futuro e per questo motivo la sua mente va verso una decisione che lascerà tutti completamente senza parole.

Ovvero, Burak l’ha scelta perchè non ha avuto fortuna con Eda oppure perchè l’ama veramente?

Per quanto riguarda, invece i due neosposi, Eda e Serkan stanno vivendo un momento d’oro, infatti sono in dolce attesa di Alp il fratellino della piccola Kiraz.

La bambina non vede l’ora di poter giocare con lui, e Serkan, non avendo vissuto la precedente gravidanza vive questa con un trasporto immenso.

Molto spesso, però, diventa quasi eccessivo ed esagera, ma ha capito che ci sono delle cose che Eda può fare da sola senza il suo aiuto.

Ma come potevamo immaginare, proprio in queste Eda vorrebbe l’aiuto del marito, Serkan non ne fa una giusta!