Una Vita anticipazioni, Carmen e la decisione shock: cosa succede nel prossimo episodio della soap spagnola di Canale 5.

Il mal d’amore pare essere tornato di nuovo a casa Palacios, ma questa volta i protagonisti non sono Lolita e Antonito (che tanto sono stati in crisi in precedenza) bensì Carmen e Ramon.

I due, improvvisamente, hanno cominciato ad avere dei problemi di coppia e pare che queste incomprensioni stiano portando Carmen a prendere una decisione veramente shock; ecco cosa succede.

Dopo il duro periodo passato a sostenere Antonito e Lolita, nonché a fronteggiare la terribile malattia che ha colpito quest’ultima, Carmen credeva finalmente di poter avere di nuovo del tempo da passare col marito.

Ramon sembra però essere ancora preoccupato, questa volta per il viaggio in missione diplomatica di Antonito, che ancora si trova in Africa; il Palacios dà sempre meno attenzioni alla moglie, che si sta sempre di più allontanando da lui.

Lolita ha provato a mettere in guardia il suocero circa il malessere di Carmen, ma Ramon pare aver sottovalutato la questione; solo quando la moglie si mostrerà sempre più offesa e indispettita Ramon comincerà a capire che il suo matrimonio è davvero a rischio.

Consultando di nuovo Lolita, Ramon proverà a porre rimedio alla situazione e a riavvicinarsi alla moglie; il Palacios parte con un regalo, capendo però che non basta un dono materiale per riappianare le divergenze.

Nel frattempo, Carmen ha preso senza consultare il marito una decisione decisamente sconvolgente: si è trovata un lavoro. Con tanto tempo a disposizione, nonché vogliosa di avere i suoi spazi e la sua indipendenza, Carmen ha trovato un impiego come parrucchiera a domicilio; la decisione porterà sicuramente scompiglio a casa Palacios, lasciando tutti sorpresi.

Intanto, Genoveva pare non voler ostacolare l’annullamento del matrimonio con Felipe, ma è comunque intenzionata a vendicarsi del marito; per farlo, ha chiesto a Natalia Quesada di sedurre Felipe. Cosa avrà in mente questa volta la dark lady di Acacias?