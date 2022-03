Dieta: ecco la migliore dieta che puoi fare per perdere peso

L’esercizio fisico purtroppo non basta, per perdere peso è necessario anche stabilire un sano regime alimentare.

Impostare un regime alimentare che si rispetti include sicuramente il consumo di una colazione adeguata. Nonostante sempre più persone saltino il primo pasto della giornata, la colazione rimane il momento più importante per spingere l’organismo a funzionare correttamente.

Nel momento in cui ci svegliamo, il corpo è reduce da otto ore di sonno e digiuno, la pressione è bassa e i processi cerebrali notturni ci portano ad avere bisogno di energie. Per questo motivo è importante integrare le carenze delle ore di sonno attraverso una colazione adeguata. Eliminare i pasti infatti, favorisce il rallentamento del metabolismo, con conseguente aumento di peso di fronte ad ogni minimo sgarro. Per questo motivo, i nutrizionisti consigliano – oltre ai tre pasti principali – di consumare due spuntini nell’arco della giornata, in modo da stimolare l’organismo nello smaltimento delle calorie. Ma cosa dobbiamo mangiare appena svegli? Scopriamolo insieme.

Dieta: la colazione rimane il pasto più importante

Prima di tutto, sappiate che la colazione italiana (cornetto e cappuccino) è il peggior modo di iniziare la giornata, in quanto causa un improvviso picco glicemico. Cosa comporta questo? In sostanza, l’assunzione di zuccheri vi porta ad acquisire energia immediata, che però si esaurisce in pochissimo tempo. La colazione corretta infatti prevede un giusto apporto di carboidrati e proteine. Per questo motivo, potete fare affidamento sulle uova.

Ebbene sì, la colazione perfetta si può riassumere in una fetta di pane integrale tostato, una mela e un uovo sodo. Questo mix vi consentirà di assumere proteine, carboidrati sani ricchi di fibre, ma anche vitamine e sali minerali. Fondamentalmente, in un solo pasto racchiuderete tutto ciò di cui il corpo ha bisogno per iniziare correttamente la giornata con il pieno di energie. Una colazione di questo tipo inoltre eviterà i picchi glicemici e permetterà al vostro metabolismo di ripartire delicatamente. L’uovo inoltre – oltre a contenere ben 6/7 grammi di proteine – vanta anche una buona percentuale di vitamina B, zinco, potassio, luteina e zeaxantina, tutte sostanze importanti per rafforzare il cuore, il cervello e prevenire l’invecchiamento cellulare.