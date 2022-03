Dieta: 10 alimenti da evitare per perdere peso

La base di ogni dieta che si rispetti risiede nella corretta scelta degli alimenti da consumare: ecco i cibi che bisogna eliminare.

Una dieta dimagrante può considerarsi efficacie nel momento in cui ci permette di creare un deficit calorico: consumiamo meno calorie di quante ne utilizziamo. Per arrivare al compimento dell’obiettivo, bisogna imparare a fare una selezione degli alimenti, non solo sulla base delle sostanze nutritive in essi contenute, ma anche – per l’appunto – sul loro apporto di calorie.

Sulla base di questo, vi forniremo una lista di dieci alimenti particolarmente calorici che – di conseguenza – vanno assolutamente eliminati dalla dieta o per lo meno bisogna limitarne il consumo. Vediamoli insieme.

Dieta: 10 alimenti da eliminare

Gomma da masticare : consumare quotidianamente la gomma da masticare porta ad avere maggiore appetito e quindi consumare più cibo di quanto si necessiterebbe. Il gesto della masticazione attiva lo stomaco , il quale si svuota e ci porta a desiderare di riempirlo.

: consumare quotidianamente la gomma da masticare porta ad avere maggiore appetito e quindi consumare più cibo di quanto si necessiterebbe. , il quale si svuota e ci porta a desiderare di riempirlo. Bibite gassate : cosa c’è di male nel gustarsi una Coca-Cola? Fondamentalmente, all’interno di tutte le bevande gassate, è contenuta un’enorme quantità di zuccheri e sostanze dannose per l’organismo . Per questo motivo, il consumo è assolutamente sconsigliato per chi voglia seguire una dieta.

: cosa c’è di male nel gustarsi una Coca-Cola? Fondamentalmente, all’interno di tutte le bevande gassate, è contenuta . Per questo motivo, il consumo è assolutamente sconsigliato per chi voglia seguire una dieta. Alcol : contrariamente a quanto si possa pensare, anche l’alcol è considerato una bevanda da evitare, proprio perché anch’esso contiene una percentuale di zuccheri e un sostanzioso apporto calorico .

: contrariamente a quanto si possa pensare, anche l’alcol è considerato una bevanda da evitare, proprio perché anch’esso contiene una percentuale di . Sale : i condimenti vanno limitati, il sale favorisce la ritenzione di liquidi , causando gonfiore ed aumento di peso.

: i condimenti vanno limitati, il sale favorisce la , causando gonfiore ed aumento di peso. Fast Food: assolutamente da evitare sono i cosiddetti alimenti “spazzatura”. All’interno di questi cibi non c’è traccia di sostanze nutritive benefiche, tutto ciò che ingerirete saranno elementi tossici ed incredibilmente calorici.