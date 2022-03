Oroscopo: questi segni manipolano gli altri

Segni Zodiacali: quali sono i segni più manipolatori di tutto lo zodiaco? Andiamo a scoprirlo insieme.

Fra tutti 12 segni zodiacali ce ne sono alcuni che sono più manipolatori di altri. Siete curiosi di scoprire quali sono?

Tutti noi spesso utilizziamo questo mezzo per cercare di affrontare la vita di tutti i giorni. Alcuni segni, però, sono molto bravi e sono più manipolatori rispetto ad altri.

Andiamo a vedere quali sono. Pronti a scoprire quali sono i segni zodiacali?

Il primo fra tutti è quello dello Scorpione: i nati sotto questo segno non riescono a fermarsi davanti a nulla. Neanche quando sanno che è sbagliato! Sono anche molto passionali e determinati. È anche un segno molto geloso e cerca di sfruttare le debolezze altrui per i suoi piani. Alcune volte si spingono oltre, ma, forse, sono anche troppo arroganti per rendersene conto.

Al secondo posto troviamo, invece, il segno della Bilancia: i nati sotto questo segno sono i più manipolatori di tutti. Cercano di dare ragione a tutti, ma solo per ricevere favori da tutti quanti. Ma sono anche un po’ ipocriti: infatti, alcune volte dicono delle bugie, piccole o grandi che siano, perché vogliono evitare i conflitti.

Segni Zodiacali: quali sono i più manipolatori?

Al terzo posto, invece, troviamo i segni dei Gemelli: questo segno ha la doppia faccia. Questo segno è molto bravo a mentire e a manipolare le persone. Sono abili nella comunicazione e questo piò essere un punto a loro favore: infatti, le persone che parlano con un Gemelli abbassano la guardia, sentendosi al sicuro.

Al penultimo posto troviamo il segno del Cancro: loro sono uno dei segni più emotivi di tutto lo zodiaco. Per questo accanto a lui vuole solo persone tolleranti e comprensive. Ma alcune volte, penserà di non ricevere le giuste attenzioni. E per questo il Cancro utilizzerà la manipolazione emotiva.

All’ultimo posto, infine, troviamo il segno della Vergine: questo segno sa come vincere con l’astuzia. Riuscirà a pianificare tutta una messa in scena solo per riuscire ad ottenere quello che vuole. Ma lo riesce a fare senza che voi ve ne accorgiate.

Allora conoscete qualcuno di questi segni? Oppure di questa classifica fa parte il vostro?