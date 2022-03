Love is in the air: Serkan e Eda la decisione shock

Vediamo meglio insieme che cosa ci aspetta per il nuovo appuntamento della nostra soap opera preferita turca.

Anche oggi, 28 marzo, abbiamo modo di vedere un nuovo episodio di Love is in the air, che sta arrivando alla fine di questa stagione.

A breve, infatti verrà sostituito dall’altra soap opera di successo, ovvero Brave and Beautiful.

Ma vediamo cosa sta succedendo, per il momento tra la coppia di neo sposi formata da Eda e da Serkan.

Love is in the air: Eda e Serkan in ansia per il piccolo

Iniziamo con il dire che la bella paesaggista, con tutti gli impegni che ci sono stati negli ultimi giorni ha completamente dimenticato il compleanno di Serkan.

Ma per fortuna, grazie alle sue amiche Melo e Ayfer, organizza una super festa in tempo, ma durante il party la piccola Kiraz perde il suo palloncino.

Per questo motivo chiama la mamma, ma il palloncino è incastrato su di un albero, ma la donna, non riesce a tenersi bene e scivola.

Serkan, ovviamente si preoccupa subito, sia per la moglie che per il piccolo che porta in grembo, sarà successo qualcosa alla gravidanza?

L’uomo, spaventato da quanto appena successo, decide subito di portare la moglie al pronto soccorso dove viene sottoposta a tutti i controlli del caso.

Fortunatamente non è successo nulla, e la coppia chiede anche il sesso del piccolo che aspettano, è un maschietto!

La piccola Kiraz, vorrebbe che il nome del piccolo fosse collegato al suo, lei infatti si chiama Kiraz, che vuol dire fragola, perchè lei ed il padre ne sono allergici.

Mentre il bel imprenditore parla con la piccola, Eda fa una proposta sul nome, ovvero Alp, che vuol dire ciliegia.

Inoltre, è anche il nome del fratello defunto di Serkan, tutti sembrano essere assolutamente felici di questa proposta.

Aydan, si commuove moltissimo, una volta che viene a sapere di questo dolcissimo gesto nei confronti della sua famiglia.

Non ci resta che attendere le prossime puntate per capire come si svilupperanno tutte le situazioni che ci sono in corso e quando nascerà il piccolo che la bella paesaggista porta in grembo.

L’appuntamento è sempre dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5, mi raccomando non mancate!