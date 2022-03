Don Matteo 13 anticipazioni: pazzesco, succede tutto nella prima puntata

Don Matteo 13, anticipazioni da non credere: succede alla prima puntata, subito colpi di scena nella storica fiction di Rai 1.

Manca davvero pochissimo all’arrivo dei nuovi episodi di Don Matteo, che con la tredicesima stagione porteranno davvero entusiasmanti novità. Come sappiamo, oltre al ritorno di Flavio Insinna nel ruolo del Capitano Ancheschi, il don Matteo di Terence Hill uscirà di scena, per fare spazio al don Massimo di Raoul Bova.

I colpi di scena non mancheranno già dal primissimo appuntamento, fissato per giovedì 31 marzo; ecco le anticipazioni per la prima serata con Don Matteo 13, già tanti colpi di scena.

Don Matteo 13, anticipazioni da non credere: succede alla prima puntata

Il primo appuntamento della nuova stagione si aprirà con i festeggiamenti per i quarant’anni di sacerdozio di don Matteo; il marescialli Cecchini, aiutato da Anna e Marco, sarà in prima fila per organizzare i preparativi e nel mentre potrebbe anche riscoccare la scintilla tra il Pm e la capitana.

Nel frattempo però, verrà ritrovato un corpo senza vita; ad essere uccisa è stata una persona molto vicina al protagonista, che vedrà dunque la sua festa di sacerdozio rovinata e si metterà, come suo solito, ad indagare sull’accaduto.

Chi è stato ucciso? E soprattutto: chi è stato il colpevole? Don Matteo sarà ancora assoluto protagonista, in attesa di vedere il passaggio definitivo del testimone a don Massimo.

Nella prima puntata però, tra festeggiamenti e investigazioni, ci sarà anche il primo colpo di scena della stagione; Anceschi ritorna a Spoleto e, insieme a lui, c’è anche sua figlia Valentina.

A finire sotto i riflettori sarà proprio la giovane, che pare portarsi dentro un trauma ancora non irrisolto; cosa è successo alla giovane figlia di Anceschi? Flavio Insinna si prepara ad un’altra performance nei panni del personaggio, che sicuramente in questi anni di lontananza dalla città ha subito un’evoluzione che verrà portata in scena.

Appuntamento quindi fissato per giovedì 31 marzo, come sempre in prima serata su Rai 1; questa tredicesima stagione della fiction sembra davvero imperdibile e il primo appuntamento pare proprio che sia giù pronto ad entusiasmare i telespettatori.