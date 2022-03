Dieta del limone bollito: puoi perdere più di 10 chili in poco tempo

Vuoi metterti a dieta? Per riuscire a perdere i kg di troppo, di consigliamo di seguire un regime alimentare a base di limone.

Prima di svelarvi la ricetta segreta per ottenere il peso forma, ci teniamo sottolineare alcuni punti fondamentali. Prima di tutto, nessun prodotto dimagrante farà miracoli: tutti questi elementi vanno sempre associati ad una corretta alimentazione e ad uno stile di vita sano. La ricetta che vi proponiamo risulterà inutile se abbinata a junk food e vita sedentaria.

Il successo di una dieta dipende da diversi fattori, oltre all’alimentazione infatti dobbiamo fare affidamento ad uno quotidiano esercizio fisico. Basta anche una passeggiata di 30 minuti al giorno, l’importante è mantenere il corpo il movimento. Una volta chiariti questi concetti fondamentali, vi sveliamo un segreto: tutto ciò che dovete fare – che sia con l’attività fisica o con l’alimentazione – è stimolare l’organismo. Perché la stimolazione dell’organismo è così importante? Tutto risiede nella velocità del nostro metabolismo, avere un metabolismo veloce permette si smaltire prima il cibo assunto e – soprattutto – di bruciare più calorie. Per questo motivo, oltre ai punti precedentemente elencati, è utile compiere delle azioni che permettano di dargli una spinta in più. Per fare questo, potete provare la ricetta del limone bollito, perfetta per eliminare le tossine, favorire l’eliminazione dei liquidi in eccesso e – ovviamente – aiutare il corpo nella fase di dimagrimento.

Limone bollito: la ricetta infallibile per il dimagrimento

Ingredienti: 5 limoni, 5 spicchi d’aglio, fettine di zenzero e due litri d’acqua. La ricetta risulta perfetta per eliminare le tossine, stimolare il metabolismo e quindi aiutare il corpo nella perdita di peso. Provare per credere!

Procedimento: la ricetta è molto semplice, anche per i meno esperti dei fornelli. Prima di tutto, lavate i limoni, tagliateli a meta e ricavatene il succo. Dopodiché, tritate gli spicchi d’aglio nel frullatore insieme al succo di limone ottenuto precedentemente. A questo punto, aggiungete anche lo zenzero e frullate nuovamente. Una volta aver ottenuto una miscela omogenea, prendete una pentola capiente, versateci dentro il composto e 2l di acqua. Lasciate bollire per 10 minuti e il gioco è fatto.