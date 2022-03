Alain Delon: tutto sul figlio Anthony, eccolo!

Alain Delon: ecco il filgio del celebre attore, Anthony Delon, che ha seguito le orme del padre. Tutto sulla sua vita privata e la carriera!

Alain Delon è stato un divo dalla fama internazionale. Dall’unione con Nathalie è nato il loro splendido figlio, Anthony Delon.

Anthony ha cercato di imporsi e conquistare la scena, nel mondo della recitazione, passando per la Francia, Londra, gli Stati Uniti d’America e presentandosi anche per film e produzioni televisive italiane.

Il cognome del padre è sempre stato un fardello troppo pesante da sopportare. Ha avuto una vita turbolenta, fin dall’infanzia. Complice anche il suo carattere ribelle e turbolento. Scopriamo meglio chi è il figlio d’arte di Alain: vita privata, carriera e relazioni sentimentali.

Alain Delon: chi è il figlio Anthony

Anthony Delon, classe ’64, nasce il 30 settembre a Hollywood. Senza aspettare molto tempo, i genitori Alain e Nathalie decidono di trasferirsi in Francia. Purtroppo, il loro amore si esaurisce presto. Anthony aveva solo quattro anni quando si è visto cambiare la sua vita all’improvviso. Abituato ad abitare con entrambi i genitori si è ritrovato catapultato a vivere solo con la madre, al fianco del “padrino” George Beaume.

Come anticipato in precedenza la sua infanzia e l’adolescenza sono state caratterizzate da ribellione, sfociata in episodi di delinquenza. Esattamente, dieci anni dopo aver vissuto con la madre decide di trasferirsi dal papà, nel momento in cui Nathalie decide di tornare negli States. All’età di diciassette anni abbandona la scuola, reduce da varie esperienze nei collegi.

Anthony Delon: carriera

Presa la decisone di abbandonare la scuola, parte per Londra e vi trascorre sei mesi. Parte per la Nigeria, speranzoso di prendere parte ad un documentario su Fela Kuti (oppositrice della dittatura militare rispetto al regime locale). Successivamente, passa un periodo in prigione a Bois-d’Arcy perchè trovato in possesso di una pistola e una BMW rubata.

Nonostante si sia subito dato da fare creando la sua linea di giacche di pelle come si suol dire “il lupo perde il pelo, ma non il vizio” e dopo essere sfuggito ad una rissa, in cui hanno sparato ad un suo socio, parte alla volta dell’America, per sfuggire ai media. Intraprende una collaborazione con Life Magazine per cui è protagonista, insieme a Brooke Shields, di un servizio fotografico. Nel mondo del cinema, lo ritroviamo in “Una spina nel cuore”, “Cronaca di una morte annunciata” e “La verità sull’amore”.

Dopo aver passato un paio d’anni a Los Angeles amareggiato dai problemi personali, per la rottura con Valérie Kaprisky, ritrova la madre. In seguito ad un incidente motociclistico ritorna a Parigi, dove prosegue la sua carriera di attore nella mondo della televisione e del teatro. Piccola curiosità… ha un patrimonio di circa 10 milioni di dollari.

La vita privata

Dopo la convivenza con Valérie Kaprisky, nel 2006 convola a nozze con Sophie Clerico. Dalla loro unione nascono due figli: Lou, nel 1996 e Liv, nel 2001. Tempo dopo, nell’autobiografia “Le Premier Mallion” riconce di aver un’altra figlia, nata dalla relazione con la ballerina Marie-Hélène.

Nel 2019, intraprende una relazione con Sveva Alviti, che si conclude nel 2021. Tra l’altro, ha avuto un flirt con Stéphanie di Monaco ed è molto attivo su Instagram.