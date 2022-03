Test: in questa immagine ci sono 9 animali, se li vedi tutti sei un genio

Test, vedi tutti gli animali che ci sono? Sei un genio se ci riesci: mettiti alla prova in questa nuova difficile e divertente sfida visiva.

Il web non fa mai mancare divertenti e complicate sfide per tutti i lettori, chiamati ad usare tutte le loro abilità intellettive e d’osservazione; tra rompicapi, quiz e test visivi, ce n’è per tutti i gusti.

Questo nuovo test sfida i lettori a trovare tutti gli animali presenti nell’immagine; riesci a rispondere in modo giusto? Nel caso li trovassi tutti, potresti essere davvero un genio, mettiti alla prova in questa nuova sfida.

Test, vedi tutti gli animali che ci sono? Sei un genio se ci riesci: la sfida

Come vediamo dall’immagine, questo nuovo test visivo ha al suo centro un dolce quadretto domestico, con una giovane ragazza che dormi sogni tranquilli circondata dai suoi amici animali.

Riesci a trovare tutti gli animali che circondano la ragazza nel suo appartamento? La risposta potrebbe non essere così scontata come sembrerebbe e ci sono tanti altri animali nascosti oltre a quelli facilmente riconoscibili.

A letto con la ragazza vediamo infatti a primo impatto subito tre gattini ed un cagnolino, ma in realtà gli animali sono molti di più; sei riuscito ad individuare anche quelli nascosti? Se ne hai trovati altri senza indizi, ti facciamo davvero tanti complimenti perché hai un’abilità straordinaria.

Nel caso però tu non sia riusciti a vederli non ti scoraggiare e continua a cercare; focalizzati non soltanto sul letto ma anche sulla pianta vicino e, soprattutto, fai attenzione ai dettagli. Guarda bene i capelli della ragazza e anche da vicino gli altri animali.

Dopo questi indizi, sei riuscito a scoprire gli altri animali? A questo punto, è arrivato il momento di svelarti la soluzione, con tutti gli animali presenti che si possono vedere nell’immagine seguente.

Tra capelli della ragazza e zampe e coda dei gatti, sono tantissimi gli animali nascosti ma che comunque sono presenti; eri davvero riusciti a vederli tutti quanti rispondendo correttamente?

Ora che sai la soluzione ,divertiti a sfidare amici e parenti in questo difficile test tutto visivo e sfidali a fare meglio di te.