Don Matteo, Nino Frassica rivelazione shock: “Don Matteo non morirà”

Don Matteo, Nino Frassica fa una rivelazione shock in vista del debutto della nuova stagione: le parole dell’attore.

Manca davvero pochissimo all’esordio della nuova stagione di Don Matteo, la tredicesima; i nuovi episodi porteranno tantissime novità, compreso l’arrivo nel cast di Raoul Bova, il ritorno di Flavio Insinna e soprattutto l’addio al suo ruolo, dopo più di un decennio, di Terence Hill.

Non mancheranno le emozioni, così come non mancherà Nino Frassica, storico membro del cast; in vista dell’arrivo dei nuovi episodi, l’attore ha fatto una rivelazione shock pronta a sorprendere davvero tutti gli spettatori, ecco le sue parole.

Don Matteo, Nino Frassica fa una rivelazione shock: le sue parole

Intervistato da TvMia, Frassica ha voluto parlare dell’addio di Terence Hill, sicuramente uno dei punti centrali di questa nuova stagione dell’amatissima fiction di Rai 1.

In merito al suo collega di sempre, Frassica ha fatto una rivelazione sicuramente sorprendente. “Posso anticipare ben poco ma Terence Hill non uscirà di scena. Posso tranquillizzare tutti, Don Matteo non morirà quindi potremmo anche vederlo ritornare. Deve essere la speranza di tutti” spiega l’attore.

L’addio di Don Matteo non implicherà quindi la sua morte, e chissà che non possa tornare protagonista in futuro; nel frattempo, per questi nuovi episodi, l’attore che interpreta il Maresciallo Cecchini promette tanti colpi di scena che piaceranno sicuramente ai telespettatori.

“Di sorprese ne vedrete tante. Tornerà il Capitano Anceschi, Flavio Insinna, con sua figlia. Una bellissima ragazza che sarà da subito protagonista sin dalle prime puntate. E poi entrerà nel cast Giancarlo Magalli nella parte di un vescovo” spiega ancora l’attore al giornale.

Insomma, anche questa tredicesima stagione della fiction Rai si prospetta imperdibile; l’appuntamento è fissato per giovedì 31 marzo, come al solito in prima serata su Rai 1.

Quali novità porterà la trama, vista l’entrata in scena del personaggio di Raoul Bova e il ritorno del Capitano Ancheschi? Il pubblico avrà modo di scoprirlo tra poco con una nuova entusiasmante stagione di Don Matteo, davvero imperdibile.