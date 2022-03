Dieta: non seguire questa, perchè potrebbe causare problemi di salute

È una dieta molto praticata per perdere peso velocemente, ma i rischi per la salute sono spesso sottovalutati.

È arrivata quella stagione dell’anno in cui si comincia a pensare a delle diete per perdere peso e affrontare la famosa prova costume. Fondamentale però è non vivere come un’ossessione la linea.

Il body positive è importante per evitare di cadere in problemi psicologici legati proprio al raggiungimento della forma fisica perfetta. Spesso si fanno delle diete molto drastiche che possono essere molto dannose alla nostra salute.

Chi è affetto da obesità e sovrappeso ha dei rischi molto seri per la salute. Colesterolo cattivo alto o trigliceridi alti sono dannosi. Anche l’ipertensione è molto dannosa alla nostra salute. Importante quindi praticare delle diete che aiutino a dimagrire proprio per salute.

Fare costantemente dei controlli medici, mangiare sano ed evitare una vita molto sedentaria sono importanti per evitare seri problemi di salute. La smania di dimagrire in poco tempo e perdendo troppi chili porta a seguire dei regimi alimentari non appropriati che possono essere pericolosi.

I rischi delle diete sbagliate e i pasti sostitutivi

La dieta che viene seguita permette di perdere chili in poco tempo. Molte persone preferiscono diete che fanno perdere chili in un tempo molto breve. Tipo 5 chili in una sola settimana.

Lo svantaggio è che appena si “deraglia” dal regime vengono ripresi tutti i chili persi e a volte anche di più. Ecco perché quando si perde peso troppo velocemente è sempre controproducente. È importante lasciarsi guidare da un medico per una dieta giusta ed equilibrata affiancata anche da attività fisica.

I pasti sostitutivi sono utilizzati per perdere peso in modo veloce. Sono sia in forma di barrette che bevande. Bisognerebbe evitare di utilizzarli per molto tempo e comunque integrarli sempre con una alimentazione bilanciata.

L’ISS (ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ) afferma che nessun prodotto unico dovrebbe essere utilizzato come sostituzione di un pasto sano e bilanciato. Anche se questi prodotti contengono vitamine e nutrienti non sono gli stessi presenti negli alimenti di una dieta sana.

Il fatto che un pasto completo si concentri in barrette o bevande è troppo riduttivo. Spesso questi pasti sostitutivi possono interferire con medicine prescritte dal medico e creare effetti negativi alla salute.

Una delle conseguenze è la carenza di vitamine e sali minerali. Rivolgersi al medico è sempre una cosa importante per capire se i pasti sostitutivi sono adatti alla nostra situazione e bisogna ricordare che solo un’attività fisica costante abbinata a una dieta sana e bilanciata possono aiutare il corpo a ritrovare la forma.