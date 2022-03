Zodiaco: ecco i segni più trasandati in assoluto, esagerano!!

Vediamo insieme in base al nostro segno zodiacale quale di questi segni non tiene assolutamente al modo in cui si mostrano agli altri.

Come sappiamo, perchè ve lo abbiamo detto già mille volte, l’oroscopo può influire sui nostri comportamenti, sia in modo positivo che negativo, ovviamente.

Noi oggi vi vogliamo parlare di questi segno che non tengono molto al loro modo di apparire e sembrano sempre un po’ trasandati.

Ma vediamo quali sono e se concordate con noi con queste affermazioni, e forse anche il vostro segno è uno di questi? Non perdiamo tempo e vediamo quali sono.

Stelle: ecco i segni più trasandati

Iniziamo con il dire che il primo della lista è il segno del Toro che ha un stile che cerca di essere trasandato ma che in realtà è super ricercato per farlo sembrare tale.

E’ un suo modo di vestire che utilizza per farsi amare da tutti, anche dagli amici e con il quale lascia sempre senza parole per i suoi accostamenti, che poi però in tanti copiamo o dal quale prendono spunto.

Sembra come se lui anticipa le mode, o ne inventa alcune esclusivamente sue che però piacciono a molti.

Il secondo segno è quello dello Scorpione, che non ha problemi ad uscire di casa anche con il pigiama addosso.

In alcuni momenti, poi è se stressato o troppo impegnato esce anche con macchie di sugo e quant’altro senza fare una piega, anzi si stupisce che qualcuno gli dica qualcosa.

Lui non ha nessuna intenzione di badare sempre all’estetica e a come esce, se gli vuoi bene lo devi accettare per com’è.

L’ultimo segno della classifica, è quello dei Pesci, che è sempre immerso nei suoi pensieri e si dimentica di abbinare le cose per uscire, oppure mette una tuta anche vecchia e con i fori senza problemi.

In fondo lui sa perfettamente come ci si veste in modo elegante ma lo fa poche volte, quasi sempre esce come si trova in casa.

Anche se gli viene fatto notare, non si fa problemi a continuare ad uscire con il suo stile personale, fatto anche di abbigliamento trasandato, le occasioni per vestirsi veramente eleganti sono rarissime.

E voi siete d’accordo con la descrizione che vi abbiamo fatto di questi 3 segni, che in tutto l’oroscopo sono quelli più trasandati? Conoscete qualcuno o lo siete voi stessi?

Continuate a seguirci per avere sempre nuove informazioni e argomenti divertenti per quanto riguarda l’oroscopo e le stelle.