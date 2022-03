Verissimo anticipazioni, ospiti speciali da Silvia Toffanin: continuano i doppi appuntamenti col programma nel week end di Canale 5.

Quest’ultimo week end di marzo pare non voglia di certo far mancare le emozioni agli spettatori di Canale 5; ancora una volta, Silvia Toffanin è pronta a tornare con un doppio appuntamento imperdibile, tra risate e forti sentimenti.

Anche per sabato 26 e domenica 27 marzo a Verissimo ci saranno degli ospiti d’eccezione, tra nomi del recente Grande Fratello Vip, passando per amici e non solo; ecco le anticipazioni.

Verissimo anticipazioni, ospiti speciali da Silvia Toffanin: gli appuntamenti di sabato 26 e domenica 27 marzo

Il week end di Canale 5, grazie a Verissimo, sarà davvero molto ricco; come al solito, la Toffanin intervisterà grandi nomi del mondo della televisione e non solo, tenendo tutti incollati al televisore.

Si comincia appunto con sabato 26 marzo, quando in studio dalla conduttrice ci saranno, direttamente da Amici, i due professori Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, che anche per quest’anno fanno squadra insieme al serale.

Inoltre, sempre dal talent show della De Filippi arrivano Gio Montana e Alice Del Frate, recentemente eliminati; quanto allo sport, spazio alla campionessa Sofia Goggi, mentre Nina Moric tornerà a parlare in tv dopo una lunga assenza. Infine, in studio anche Dasha Dereviankina, modella ucraina che parlerà purtroppo del terribile periodo che sta vivendo il suo paese.

Le emozioni non mancheranno nemmeno domenica 27 marzo, quando a Verissimo saranno protagonisti diversi volti noti di quest’ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro, prima vicine poi lontanissime all’interno del reality, avranno modo di raccontarsi in studio, così pare che interverranno di nuovo anche Soleil Sorge (ora opinionista de La Pupa e il Secchione Show) e Sophie Codegoni.

Dopo il Festival di Sanremo, Donatella Rettore rappresenterà il mondo della musica al programma di Canale 5, che poi ospiterà anche il ballerino Kledi Kadiu, in studio insieme alla moglie pronti ad aprire il loro cuore davanti alla conduttrice

Anche per questo week end, grandissimi nomi al programma per due puntate davvero imperdibili; come sempre, continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni su programmi Mediaset e non solo.