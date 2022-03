Test: surrealismo, impressionismo o cubismo cosa preferisci indica chi sei

Vediamo insieme in base a quale corrente preferisci che cosa ti rivela di te stesso che non conoscevi, oppure facevi finta di non conoscere.

Oggi vi vogliamo proporre un divertente e simpatico test, dove come sappiamo dobbiamo solamente fare una scelta su qualcosa che ci colpisce.

In questo caso parliamo di correnti d’arte che tutti noi conosciamo ed abbiamo studiato, e magari stiamo ripassando anche grazie ai nostri figli.

Quindi non ci dilunghiamo troppo e vediamo, in base alla nostra scelta, puramente istintiva, che cosa scopriamo su di noi.

Test: cosa ti piace? Ecco chi sei!

Le tre correnti che vi mostriamo sono il Surrealismo, l’Impressionismo ed il Cubismo, voi quale preferite?

Se la vostra risposta è stata la prima, ovvero il Surrealismo, siete delle persone che hanno una grandissima fantasia e che vedono sempre oltre alle apparenze.

Una dote assai rara, allo stesso tempo siete dei sognatori nati che non vi accontentate delle cose normali, ma voi dovete andare oltre.

Sei una persona abbastanza eccentrica e che ha piacere ad essere al centro dell’attenzione praticamente sempre.

La vostra risposta è stata l’Impressionismo? Siete delle persone che riescono ad affrontare sempre tutte le sfide che la vita gli pone d’avanti.

Siete la persona più sognatrice che esiste ed estremamente poetica, trovate un lato romantico sempre.

Per te i dettagli sono tutti e tutto deve essere sempre perfetto, specialmente per la persona che amate.

La vostra scelta è ricaduta sul Cubismo? Siete delle persone estremamente pratiche e razionali, e per voi mettersi in gioco è quasi un’obbligo.

Non vi piace mai accontentarvi e trovare la soluzione più facile, per voi questo è impossibile, dovete riuscire con la vostra forza.

Cercate sempre di andare oltre a quello che conoscete e per voi comprendere le persone nel profondo è veramente importante.

E voi quale corrente avete scelto? Vi siete ritrovati o avete scoperto qualcosa di voi che non conoscevate?

Continuate a seguirci per altri divertenti e simpatici test che vi faranno divertire e rilassare la vostra mente, ovviamente fate questo test anche con amici e parenti e vedete che cosa scoprono anche loro!