Test: riesci a vedere il cane nascosto? Impossibile

Per gli amanti delle sfide visive o logico matematiche ecco un test visivo. Solo una persona su cento riesce a identificare il cane nascosto in questa immagine. Vediamo se anche voi ci riuscite e in quanto tempo.

In questa immagine si nasconde un cane a quattro zampe che si è perfettamente camuffato nella cornice del test visivo. Molte persone non riescono a individuare la presenza del cane in questo parco. Solo una persona su 100 è risultata capace e anche in poco tempo.

Il test visivo in questione richiede di trovare il cane nell’immagine, in poco tempo. L’immagine è spopolata sui social e ha attirato tante persone che si sono lasciate trascinare anche dal piacere della sfida. Osservando l’immagine infatti non si intravede nessun cane.

Molti si chiedono, ma come è possibile che ci sia ? E voi che state guardando l’immagine siete riusciti a trovare il quadrupede? Osservando bene il test visivo si nota un viale di un parco, con un prato, degli alberi e una panchina, ma nessuna traccia del cane.

Aguzzate la vista e scoprite il cane nascosto

Osservando bene la panchina, affinché lo sguardo si concentri dall’alto al basso, si può scrutare un intruso. Concentrandosi infatti sulla maniglia della panchina si intravede un delizioso cane carlino. Ci siete riusciti? Quanto tempo hai impiegato nel trovare la soluzione?

Gli appassionati dei test logico matematici o visivi sono sicuramente quelli più interessati e capaci a risolvere questo tipo di test. Si tratta di persone che cominciano in giovanissima età a concentrarsi su svariati test come le illusioni ottiche, gli enigmi di logica, i cruciverba, e il famoso sudoku.

Svariati sono i test visivi che si possono fare, quelli per gioco come in questo caso, ma ce ne sono altri che servono a misurare eventuali alterazioni ottiche e capire come apportare delle correzioni.

Otre a quelli dell’acuità visiva come in questo caso del cane nascosto, ce ne sono molti altri come test biocromatico o duocromatico, test dei colori di Ishihara, test della stella, test di Amsler, test della sensibilità al contrasto.