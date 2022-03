Stelle: cosa dice il segno dei nostri animali? Scopriamolo

Sei curioso di scoprire il segno zodiacale del tuo animale domestico? Ebbene si, l’oroscopo non vale solo per le persone. Vediamo come le stelle influenzano il carattere dei nostri amici a quattro zampe.

Generalmente ci focalizziamo su come le stelle influenzano il carattere delle persone, ma se vi dicessimo che è possibile scoprire il segno zodiacale dei vostri amici pelosi? Si, è possibile, infatti oggi vi sveleremo l’oroscopo dei vostri animali. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Sempre più persone si affidano all’oroscopo per scoprire come potrebbe andare la loro giornata o anche per capire quale decisione prendere.

Oggi però non ci concentreremo sugli umani, ma sui nostri amici a quattro zampe. Non tutti sanno che anche loro hanno un segno zodiacale e che le stelle possono influenzare il loro carattere.

Ovviamente per sapere il loro segno è necessario che sappiate la loro data di nascita, per scoprirlo vi basterà guardare il loro libretto o chiedere direttamente al veterinario.

Ma andiamo a capire meglio di cosa si tratta e come funziona per i nostri animali.

Oroscopo: ecco i segni zodiacali dei nostri animali

Come dicevamo anche i nostri animali sono legati ad un segno zodiacale e proprio come noi hanno un carattere ed una personalità, ma andiamo a scoprire come le stelle dominano i nostri amici pelosi.

Se il vostro animale è dell’Ariete : è sicuramente molto attivo e dotato di grande coraggio, spesso il loro umore cambia da un momento all’altro, specialmente se sono rimproverati dai proprietari.

: è sicuramente molto attivo e dotato di grande coraggio, spesso il loro umore cambia da un momento all’altro, specialmente se sono rimproverati dai proprietari. Se il vostro animale è del Toro : è sicuramente molto calmo e fedele, generalmente hanno anche un bellissimo rapporto con i bambini. Questi animali però per essere felici devono avere il loro spazio, come una stanza o un giardino.

: è sicuramente molto calmo e fedele, generalmente hanno anche un bellissimo rapporto con i bambini. Questi animali però per essere felici devono avere il loro spazio, come una stanza o un giardino. Se il vostro animale è dei Gemelli : è spesso molto nervoso e rumoroso, non sono cattivi ma solo molto attivi.

: è spesso molto nervoso e rumoroso, non sono cattivi ma solo molto attivi. Se il vostro animale è del Cancro : è sicuramente di buona compagna, vi starà sempre accanto, sopratutto quando percepirà che siete giù di morale.

: è sicuramente di buona compagna, vi starà sempre accanto, sopratutto quando percepirà che siete giù di morale. Se il vostro animale è del Leone : è sicuramente un leader nato, tende molto a sovrastare la personalità del padrone, certe volte diventano troppoaggressivi nei confronti di chi non conoscono.

: è sicuramente un leader nato, tende molto a sovrastare la personalità del padrone, certe volte diventano troppoaggressivi nei confronti di chi non conoscono. Se il vostro animale è della Vergine : è sicuramente buono e tende a fare amicizia con tutti. Ama dormire e mangiare, infatti è molto pigro.

: è sicuramente buono e tende a fare amicizia con tutti. Ama dormire e mangiare, infatti è molto pigro. Se il vostro animale è Bilancia : è sicuramente poco attivo, anche lui ama dormire e di tendenza è molto pigro. Inoltre ha enormi disturbi dell’attenzione.

: è sicuramente poco attivo, anche lui ama dormire e di tendenza è molto pigro. Inoltre ha enormi disturbi dell’attenzione. Se il vostro animale è un Scorpione: è sicuramente molto forte, ama dominare ed è anche territoriale. Ma non solo, è anche molto amorevole e affettuoso con le persone che conosce.

è sicuramente molto forte, ama dominare ed è anche territoriale. Ma non solo, è anche molto amorevole e affettuoso con le persone che conosce. Se il vostro animale è un Sagittario: è sicuramente molto affettuoso, cerca sempre le coccole e le carezze. Ha molta energia e ama stare all’aria aperta.

è sicuramente molto affettuoso, cerca sempre le coccole e le carezze. Ha molta energia e ama stare all’aria aperta. Se il vostro animale è un Capricorno: è sicuramente molto indisciplinato e difficile da far addestrare. In ogni modo è molto affettuoso e ama farsi coccolare.

è sicuramente molto indisciplinato e difficile da far addestrare. In ogni modo è molto affettuoso e ama farsi coccolare. Se il vostro animale è un Acquario: è sicuramente molto curioso e ama esplorare, per lui le uscite sono una vera e propria avventura.

è sicuramente molto curioso e ama esplorare, per lui le uscite sono una vera e propria avventura. Se il vostro animale è dei Pesci: è sicuramente molto tenero e socievole e ha una grande empatia con il proprio padrone.