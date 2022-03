Rompicapo: riesci a salvare la donna? Solo i migliori ci riescono

Rompicapo: riesci a salvare la vita della donna? Metti alla prova la tua astuzia e le tue abilità logiche per risolvere l’enigma!

Ogni giorno si fanno largo, sul web, nuovi quiz, test, rompicapo o indovinelli di ogni tipo, che attirano moltissimi utenti e li mettono nella condizione di sfidare le loro capacità. Se anche voi volete testarvi e mettervi alla prova con coraggio, bene, siete capitati nel posto giusto. Oggi, avrete la possibilità di risolvere un enigma veramente complicato.

D’altronde si tratta di una sfida particolare. L’enigma è presentato sotto forma di una vignetta ambientata nel Deserto del Sahara, un territorio molto arido, in cui, apparentemente, vi viene chiesto di rispondere ad una semplice domanda. Il problema è che trovare una risposta adeguata si rivelerà un’impresa non da poco. Se vi sentite pronti e volete mettere in campo le vostre abilità logiche e intellettive, iniziatelo subito!

Rompicapo: riesci a salvare la vita della donna?

Il Deserto del Sahara è situato nell’Africa Settentrionale. Si tratta di un territorio molto vasto, con una superficie di 9000000 km² e caldo. Come puoi capire dalla vignetta che ti stiamo mostrando, una donna si è persa proprio in questo territorio arido.

Leggi attentamente le tre opzioni cui fa riferimento la vignetta: “Trovare del cibo”, “Trovare da bere” e “Trovare un po’ d’ombra”. Dopo esserti preso del tempo, per ragionarci su, compi la tua scelta con calma, ma usando la testa. Hai trovato una risposta che ti soddisfa? Prosegui e scopri se hai ragione oppure no. Non preoccuparti se scopri di non essere riuscito a risolvere il rompicapo, avrai altre occasioni per testare le tue capacità.

Numerosi studi affermano che si può resistere stando senza cibo per circa 1 mese. L’acqua, invece, risulta necessaria. La donna trovandosi nel Deserto del Sahara ne avrà sicuramente bisogno, ma la prima cosa da fare non è questa. La donna è sotto il sole cocente! Quindi?