Rompicapo: riesci a risolvere l’equazione movendo solamente un fiammifero? Impossibile

Rompicapo, riesci a risolvere l’equazione movendo solamente un fiammifero? Sembra davvero impossibile riuscirci, mettiti alla prova.

Il web ha lanciato una nuova sfida pronta a sollecitare l’intelletto di tutti i lettori, sempre pronti a mettersi alla prova con quiz, test e rompicapi vari che emergono online.

Al centro del nuovo rompicapo c’è questa volta un’equazione matematica composta da fiammiferi: riesci a far tornare i conti spostando un solo fiammifero? Sembra quasi impossibile, ma in realtà una soluzione c’è.

Rompicapo, riesci a risolvere l’equazione movendo solamente un fiammifero? La nuova sfida

Come si vede nell’immagine, su uno sfondo piuttosto ‘infuocato’, troviamo l’equazione 6-4=3 realizzata interamente con dei fiammiferi. Ovviamente, l’operazione è molto elementare e ci accorgiamo subito che qualcosa non torna, perché se a 6 togliamo 4 il risultato non è 3, bensì 2.

Come fare quindi per rendere vera l’equazione? Il nostro compito consiste nello spostare un solo fiammifero, formando così un’operazione che risulti veritiera. Hai già capito quale fiammifero spostare per far tornare i conti? A primo impatto, è davvero difficile capire quale possa essere il fiammifero da spostare, ma riflettendo bene una soluzione c’è.

Delle volte, la risposta ad un determinato problema si trova proprio davanti ai nostri occhi, mentre noi cerchiamo astruse soluzioni per fronteggiarlo; in realtà, delle volte la risposta giusta è proprio la più semplice.

Se ancora non hai trovato una soluzione, cerca quindi di badare al concreto; nell’equazione non si deve in realtà cambiare molto e, nel risultato, si può tranquillamente ottenere un 2.

Hai finalmente capito come fare? Riflettendo bene e focalizzandoti sul 3 presente nel risultato, arriverai sicuramente a capire come fare per far tornare i conti; a questo punto, non ci resta che svelarti la soluzione con la seguente immagine.

Come si vede, basta semplicemente spostare il fiammifero in basso a destra nel 3 e spostarlo a sinistra, in modo tale da ottenere così nel risultato un 2; i conti tornano e l’equazione è finalmente corretta.

Quanto ci hai messo per trovare la soluzione? Sottoponi questo divertente rompicapo ad amici e parenti e resta con noi per altre appassionanti sfide.