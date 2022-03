Ilary Blasi svela il suo segreto più intimo: solo così riesce a farlo

Una maschera d’oro: questo il segreto di bellezza rivelato da Ilary Blasi. Il risultato è una pelle spettacolare, rassodata, levigata e perfetta.

La showgirl e conduttrice, moglie del famoso calciatore Francesco Totti, è molto amata e seguita dai suoi fans. Da sempre impegnata in televisione mostra la sua bellezza in modo naturale.

Oltre a un regime alimentare sano e un’attenta attività fisica, Ilary Blasi ha recentemente spiegato sui social, dove è molto attiva, il suo segreto di bellezza per avere una pelle perfetta.

Ilary Blasi ha condiviso questo trattamento di routine che esegue per curare la sua pelle proprio sul suo seguito e amato profilo social. Tra i vari scatti, bellissimi, che la ritraggono sempre in forma perfetta, la showgirl ha mostrato il suo volto prima del trattamento e successivamente dopo, proprio in una storia visibile ai suoi follower per sole 24 ore. I selfie della showgirl sono molto apprezzati per ammirare la sua bellezza che è sì frutto di madre natura ma anche di una cura che dedica costantemente alla sua pelle.

Il segreto svelato è una maschera d’oro, scopriamo insieme in cosa consiste. Un trattamento da applicare sulla pelle che sta spopolando tra le star e non solo.

I segreti di bellezza della maschera d’oro

L’oro è uno degli elementi più importanti e preziosi che ci siano ed è molto amato. In medicina viene impiegato per dei trattamenti cutanei e fornire lucentezza, freschezza e giovinezza. Considerato un elisir della gioventù permanente.

La maschera d’oro è composta da oro puro, ha il potere di rassodare, rimpolpare e idratare la pelle del viso. Gli ingredienti miracolosi che compongono queste maschere sono: il siero booster, Hyalu-3, estratto di tulipano nero brevettato.

Questi elementi agiscono immediatamente sulla pelle rendendola levigata, idratata, luminosa e rimpolpata. Il criterio è quello della ricostruzione cellulare con la medicina rigenerativa.

La maschera d’oro sta diventando una routine di bellezza molto popolare e non solo le star le applicano sul loro volto. Sul mercato infatti se ne trovano di molto costose ma anche più economiche accessibili a tutte le tasche.