Guenda Goria, ecco la confessione sul fidanzato a La Pupa e il Secchione Show; il giovane è al momento impegnato nel programma della D’Urso.

Alcune ex-gieffine sono tornate protagoniste a La Pupa e il Secchione Show, programma in onda su Italia 1 condotto per quest’anno da un nome importantissimo come Barbara D’Urso.

Come opinionisti, vicino a lei, la D’Urso ha voluto Antonella Elia, Federico Fashion Style e Soleil Sorge, quest’ultima arrivata direttamente a pochi giorni dall’uscita dalla casa del Grande Fratello Vip; tra i partecipanti spiccano invece Mila Suarez, ex di Alex Belli, e Mirko Gancitano, fidanzato di Guenda Goria.

Proprio Gancitano e la Suarez partecipano in coppia, con la modella che non ha perso l’occasione per ‘stuzzicare’ il suo giovane compagno, tanto che lo stesso Mirko ha confessato di aver fatto forse un errore a scegliere la Suarez come ‘pupa’ a inizio programma.

Ad intervenire nel programma è stata però la stessa Goria, che nella scorsa puntata ha parlato direttamente con la Suarez; la modella però l’ha subito rassicurata, lanciando una frecciatina diretta alla Sorge, lì in studio.

“Stai tranquilla perché io gli uomini e i fidanzati delle altre non li rubo. Puoi dormire tranquilla” le parole di Mila a Guenda, che poi ha parlato a lungo del suo fidanzato dando qualche ‘avvertimento’ alla modella.

“Sei una grande provocatrice. Io mi fido tantissimo di Mirko. Spero che si diverta anche lui. Io comunque vi tengo d’occhio” le parole di Guenda, che poi continua parlando del suo Mirko.

“Oltre che dolcissimo, Mirko è un ragazzo sapiosessuale. Significa che per conquistarlo veramente devi usare l’intelligenza. Quindi se lo vuoi provocare, penso che tu debba usare altre armi” spiega la Goria.

Nonostante si trovi in difficoltà, per far cedere Mirko, secondo Guenda, Mila dovrebbe fare molto di più che sedurlo solo fisicamente; d’altronde, lei che è la sua fidanzata, sa bene come prendere Mirko ed è sicura del loro amore.