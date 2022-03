Uomini e donne shock: Diego è stato smascherato, è caos

Uomini e Donne: la confessione shock di una dama spiazza tutti, questa volta Diego è stato smascherato proprio da lei. Ecco cosa è successo nel programma di Maria De Filippi.

Jessica Serra non ci sta e dice tutta la verità su Diego Ceccucci “mi ha proposto un accordo“. Da non credere, scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta e cosa nasconde il cavaliere del trono over.

Il programma di Maria De Filippi continua a regalarci emozioni e grandi colpi di scena, tanto che nelle ultime ore un ex protagonista del trono over è tornata a parlare della sua esperienza nel dating show.

Stiamo parlando di Jessica Serra, gli appassionati di U&D si ricorderanno sicuramente di lei per via della relazione con Diego Ceccucci, attuale cavaliere del trono over.

Oggi la donna è tornata al centro dei riflettori per via di una pesante accusa nei confronti dell’ex fidanzato.

Jessica ha smascherato Diego durante una lunga intervista su PiùDonna.it le sue parole hanno scioccato tutti i fan di Uomini e Donne. Siete curiosi di scoprire cosa ha rivelato? Vediamolo insieme.

Jessica smaschera Diego dopo Uomini e Donne, ecco le accuse shock

La dama ha smascherato finalmente il cavaliere, confessando di aver deciso di chiudere la relazione dopo aver rifiutato un presunto accordo per restare nel dating show.

Una notizia che ha lasciato di sasso tutti i fan del programma di Maria De Filippi, Jessica ha quindi dichiarato di aver deciso di abbandonare Uomini e Donne per continuare ad essere leale con se stessa e con gli autori della trasmissione.