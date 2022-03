Una Vita, Marcos indaga sulla morte di Felicia: il Bacigalupe continua la ricerca dell’assassinio della moglie, il mistero s’infittisce.

Continuano a svilupparsi le trame di Una Vita, come sempre in onda su Canale 5 subito dopo Beautiful. Ad Acaçias, dopo un periodo d’assenza, è tornato Felipe; l’uomo ha lasciato il figlio in Austra ed è tornato in città, avendo subito modo di incontrare la sua ex-moglie Genoveva.

Tra i due è ancora guerra, ma per il momento a dominare la scena nella soap spagnola è Marcos Bacigalupe, che continua ad indagare sulla misteriosa e tragica morte della moglie Felicia. Ecco cosa succede, le anticipazioni.

Una Vita, Marcos indaga ancora sulla misteriosa morte di Felicia: le anticipazioni

La morte di Felicia è avvenuta in maniera improvvisa nel piccolo salto temporale effettuato dalla soap ormai diversi mesi fa; durante il viaggio di Marcos in Messico, a quanto pare Felicia è venuta a mancare per presunti problemi di cuore.

Sospettoso sulla situazione, una volta tornato il Bacigalupe ha chiesto spiegazioni ad Anabel e Soledad, che però non hanno saputo dargli dettagli salienti che potessero aiutarlo a spiegarsi la situazione.

Così, l’uomo ha chiesto un’autopsia, che ha dato finalmente una risposta a Marcos: Felicia è morta per avvelenamento. I sospetti dell’uomo cadono immediatamente su Aurelio Quesada, un uomo che per distruggerlo non si farebbe scrupoli; il mistero rimane però irrisolto e il Bacigalupe si avvale dell’aiuto dell’ex-commissario Mendez, ora investigatore privato.

Stando alle anticipazioni, Marcos continuerà ad indagare sulla morte della sua amata moglie, mentre la situazione in casa è sempre più tesa. Anabel, oltre ad aver scoperto la relazione del padre con Soledad, è sempre più convinta che ci sia lui dietro l’omicidio di Marcos Armijo, suo fidanzato ai tempi del Messico.

A rivelare il coinvolgimento di Marcos nell’omicidio è stata Natalia Quesada, con Aurelio che ha confermato la versione della sorella; il Bacigalupe è convinto che la famiglia che vuole distruggerlo stia manipolando la figlia.

Marcos riuscirà a trovare il colpevole della morte di Felicia? La situazione si fa sempre più intricata e porterà di certo dei colpi di scena all’interno della seguitissima soap spagnola. Restate con noi, come sempre, per tutte le anticipazioni giornaliere.