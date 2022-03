Stelle: questi segni non dimostrano mai il loro amore… ma amano

Vediamo meglio insieme quali segni anche se super innamorati non mostrano mai del tutto quanto amano l’altra persona.

Come sappiamo la propria data di nascita, e quindi il proprio segno zodiacale possono influire in modo particolare per quanto riguarda il nostro carattere.

In questo caso, possiamo vedere quanto magari chi è di quel segno non si scopra mai del tutto in amore.

Oppure possiamo vedere quanto sono disordinati, poi è anche vero che non tutti si rispecchiamo al 100% in queste descrizioni, ma una gran parte si.

Oroscopo: loro non mostrano l’amore

Questi segni che vi stiamo per svelare non amano mostrarsi molto vicini al proprio compagno anche se sono sposati.

Ma iniziamo subito con il capire chi sono, il primo è il segno dei Gemelli, che è sempre distaccato dalle sue emozioni, che siamo amorose o di semplice amicizia.

Molto spesso se vuole catturare l’attenzione di qualcuno, non si avvicina mai, anzi lo tratta con una certa indifferenza.

Ovviamente le cose poi non vanno sempre come lui pensa, ma chi è del segno dei gemelli è sempre distaccato in tutto quello che fa.

Il prossimo segno è quello del Leone, che ha mille volti che vanno svelati e scoperti, molto spesso si capisce com’è ma in amore è tutta un’altra cosa.

Non si svela mai del tutto ed è troppo orgoglioso per farlo, è come se ha paura di essere ferito e per questo non fa nulla.

Ovviamente si chiude a riccio sempre e quindi spesso è difficile comprenderlo e per questo motivo soffre facilmente, perchè non trova mai nessuno che lo capisca.

L’ultimo segno è quello dello Scorpione, che riesce sempre a suscitare interesse negli altri per via del suo comportamento.

Ma ha una corazza talmente dura che nessuno mai riesce ad entrare, e poi per lui l’amore deve essere coltivato per moltissimo tempo non si lascia mai andare ad un momento di pazzia o si abbandona all’amore.

E voi siete uno di questi segni e vi siete ritrovati in questa descrizione? Oppure conoscete un’amico o amica che è esattamente come vi abbiamo indicato?

Continuate a seguirci per scoprire sempre nuove caratteristiche che si associano ai vari segni zodiacali che magari non sapevamo!