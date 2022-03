Soleil Sorge, veramente guadagna così come opinionista? Incredibile: l’influencer subito di nuovo protagonista dopo il GF Vip.

Dopo i quasi sei mesi passati all’interno della casa del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge è subito tornata al centro della scena come opinionista de La Pupa e il Secchione Show, condotto per quest’anno da Barbara D’Urso.

L’influencer è stata sicuramente una delle grandi protagoniste di questa sesta edizione del reality show, tanto che la produzione del programma di Italia 1 l’ha voluta subito in studio. Ma quanto guadagna la Sorge per il suo nuovo lavoro? Alcune voci a riguardo.

Soleil Sorge, veramente guadagna così come opinionista? I rumor a riguardo

Simpatica, intelligente, spigliata e sempre pronta a dire la sua, Soleil ha conquistato subito anche il pubblico del programma della D’Urso, dove non sono mancate le scintille con lei protagonista, tra Mila Suarez e Mirko Gancitano, fidanzato di Guenda Goria.

In molti, vedendo come la Sorge stia diventando sempre di più un personaggio televisivo in vista, si chiedono quanto guadagni per il ruolo da opinionista (al fianco di Antonella Elia e Federico Fashion Style) per la nuova edizione del programma della D’Urso.

Stando a quanto riportato da Funweek, alcune voci vorrebbero Soleil guadagnare circa 7.000 euro a settimana, una cifra considerevole se si pensa invece a quanto potrebbero vincere i vari concorrenti in gara.

Di certo, la presenza della Sorge nella squadra di opinionisti aumenta e non di poco lo share del programma, considerando come la querelle all’interno della casa fra lei, Alex Belli e Delia Duran abbia tenuto per mesi i telespettatori incollati al televisore.

Nemmeno il tempo di uscire dalla casa del GF Vip infatti che Soleil è stata subito catapultata in una nuova realtà televisiva, dove stavolta però non veste i panni di concorrenti; vedendo la sua personalità nella casa, abbiamo tutti capito sin da subito come la carriera televisiva della Sorge sarebbe decollata dopo l’esperienza al reality show.

Cosa succederà da qui alla fine del programma della D’Urso? Con Soleil in studio, lo spettacolo è sicuramente assicurato.