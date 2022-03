Sangiovanni shock, nessuno se lo aspettava: i fan non ci credono

Sangiovanni shock, davvero lo ha fatto? Mossa a sorpresa dell’amatissimo cantante e rapper ex- allievo di Amici, guarda.

La carriera di Sangiovanni è decollata dallo scorso anno, quando partecipando ad Amici è arrivato primo tra i cantanti e secondo nella classifica generale, proprio dietro alla ‘sua’ Giulia Stabile.

Il pubblico ha imparato ad amare la sua personalità ed il suo talento, così come per i suoi meravigliosi capelli ricci. A quanto pare però, ora ha cambiato il suo look scioccando tutti quanti; eccolo.

Sangiovanni shock, davvero lo ha fatto? Il cantante cambia look

I suoi capelli lunghi e ricci erano diventati ormai iconici, ma ogni tanto forse si sente il bisogno di cambiare e così anche Sangiovanni ha deciso di mettere mano alla sua capigliatura.

In concomitanza col lancio del suo nuovo singolo, Cielo dammi la luna (che anticipa l’uscita del suo primo album in studio Cadere Volare, prevista per l’8 aprile) Sangiovanni si è infatti mostrato sulla cover completamente rasato, sorprendendo tutti quanti.

Alcuni hanno pensato si trattasse di una foto vecchia, un’ipotesi comunque improbabile visto che è stata usata per lanciare un nuovo singolo; tra l’altro, più volte il cantante ha sottolineato di aver perso una scommessa con una fan e quindi avrebbe dovuto tagliare i capelli, così come anche detto scherzando ad Albe (allievo di questa edizione di Amici).

Su Twitter i fan si sono sbizzarriti coi commenti, ‘piangendo’ i meravigliosi ricci di Sangiovanni, mentre la fidanzata Giulia commenta con un “nessuno è pronto”, riferendosi probabilmente ai capelli ma forse anche al nuovo disco.

cielo dammi la luna fuori a mezzanotte pic.twitter.com/OQdyZdEdYR — sangiovanni (@sangiovann1) March 24, 2022

Il cantante resta comunque amatissimo, e pare che ci sia un suo vecchio ‘amico’ che apprezza la sua nuova capigliatura: Rudy Zerbi. Il professore ha avuto Sangiovanni tra le sue fila lo scorso anno, ed ha commentato in maniera ironica il post del suo ex-allievo: “Bravo, ti sei tagliato i capelli come me!” le scherzose parole di Zerbi.

Sangiovanni è dunque pronto ad iniziare una nuova fase della sua carriera, anche accompagnato da un nuovo look; in caso poi volesse, ci sarà tempo per far ricrescere i ricci.