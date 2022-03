Rompicapo: quale tazzina si riempie prima? Impossibile risolvere

Rompicapo: sapresti dire con certezza quale tazzina si riempie prima di tutte le altre? Metti in luce tutte le tue abilità e testa te stesso!

Oggi, abbiamo pensato di attirare la vostra attenzione con questo divertentissimo rompicapo che vi farà sicuramente venire voglia di bere una tazzina di caffè. Si tratta di rispondere ad una semplice domanda. Ma non lasciatevi ingannare, all’apparenza anche le cose più banali possono rivelarsi estremamente complicate.

Ovviamente, chi si allena con prove di questo tipo sarà più avvantaggiato, quindi, il nostro consiglio per coloro che sono ancora alle prime armi è di esercitarsi, il più possibile, con rompicapo che testano il quoziente intellettivo e richiedono abilità logiche. Se il coraggio non vi manca e avete voglia di sfidare voi stessi non dovete far altro che proseguire con la lettura e provare a trovare la soluzione nel minor tempo possibile.

Rompicapo: quale tazzina si riempie per prima?

Se siete arrivati fino a qui, la curiosità vi starà sicuramente guidando. Ecco che vi mostriamo con esattezza l’immagine che presenta la sfida di oggi.

Le distrazioni sono sempre dietro l’angolo, ma voi cercate di evitarle specialmente se decidete di coinvolgere amici o parenti per rendere tutto più interessante e divertente. Non dategliela vinta! Qualcuno di voi vorrà dei suggerimenti.

L’unica cosa che possiamo spoilerare è che non tutti i canali di scorrimento del caffè sono aperti. Ad esempio, se guardate con attenzione il canale al di sopra della tazzina numero nove vi accorgerete che è totalmente inagibile. Ecco, se procederete seguendo questo tipo di ragionamento potreste arrivare alla soluzione, in un baleno!

Allora? Siete riusciti a risolvere il rompicapo oppure no? Se non è andata come speravi, non scoraggiatevi affatto. Vi ricordiamo che l’obiettivo di queste sfide è sempre quello di farvi divertire. Avrete altre occasioni per testare le vostre abilità. Al momento, pensate ad esercitarvi, per essere più preparati, in vista di una prossima sfida!

Ecco la soluzione tanto attesa…