Doppia tragedia in provincia di Lecce. Giorgio e Osvaldo sono rimasti uniti per tutta la vita e anche oltre.

Duplice lutto nella comunità di Lizzanello, in provincia di Lecce. Due uomini, uno di 35 e uno di 69, sono deceduti a poche ore l’uno dall’altro. Erano insieme da tutta la vita.

Le due vittime erano Osvaldo e Giorgio Capone: padre e figlio. Giorgio, da un anno e mezzo circa, era affetto da un male incurabile che lo aveva costretto a letto a soli 35 anni. Ricoverato al nosocomio leccese a causa di uno scompenso cardiaco, il giovane si è spento nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 marzo. E mentre la famiglia piangeva la sua scomparsa e si trovava nella camera ardente a piangere la prematura scomparsa di Giorgio, a distanza di qualche ore è giunta la seconda terribile notizia: anche il padre Osvaldo era spirato. Una doppia tragedia familiare. I parenti, per sigillare per sempre il fortissimo legame che ha unito fino alla morte e oltre, il padre e il figlio, hanno deciso di celebrare insieme i funerali nella chiesa di Maria Santissima Addolorata di Lizzanello.

Il sindaco della cittadina salentina ha voluto salutare le due salme esprimendo tutto il suo cordoglio e la sua vicinanza ai parenti: “L’Amministrazione si stringe al dolore del consigliere comunale arch. Luigi Capone per la scomparsa di Giorgio e Osvaldo. Un’incredibile tragedia ha colpito la nostra comunità. Padre e figlio sono deceduti a poche ore di distanza. Un patto d’amore tra due anime che hanno deciso di lasciare la terra insieme per affrontare l’ultimo viaggio“. I due defunti erano conosciuti da tutti nel piccolo paese. Osvaldo Capone, infatti, era un ex bancario ed era il fratello dell’ex sindaco, l’architetto Luigi Capone. Anche Osvaldo era molto attivo nella politica cittadina, in passato aveva ricoperto il ruolo di consigliere comunale. Il figlio Giorgio, invece, finché era in salute, partecipava assiduamente ad iniziative sociali per la comunità ed era molto attivo nelle attività di volontariato.