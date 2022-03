Il Paradiso selle signore shock: la protagonista ritorna in scena

Arrivano le anticipazioni de Il Paradiso delle signore. Secondo le ultime indiscrezioni ritorna lei! La notizia ha dell’incredibile

Ancora pochi giorni e tornano le puntate de Il Paradiso delle Signore. Proprio nella giornata di oggi, infatti, ci sono giunte le anticipazioni di quelle che saranno i prossimi episodi di una delle serie tv italiane più amate degli ultimi temi.

Le indiscrezioni parlano di un ritorno clamoroso, il quale sta attirando l’attenzione di tutti i telespettatori e amanti della serie. Da mesi, infatti, gira voce di un possibile ritorno di uno dei personaggi più amati della serie tv targata Rai. Dunque, ritorna lei, ecco di chi stiamo parlando!

Il Paradiso delle Signore, ecco chi è il grande ritorno

Secondo le anticipazioni arrivate nella giornata di oggi, ci attende un grandissimo ritorno durante le prossime puntate de Il Paradiso delle Signore. Le indiscrezioni, infatti, parlano di un clamoroso ritorno di una protagonista amatissima: parliamo di Roberta Pellegrino.

La venere, Federica De Benedittis, ha dovuto affrontare una decisione importantissima. La protagonista si è trovata davanti, infatti, ad una scelta tra la continuazione del suo percorso universitario e la relazione amorosa con Marcello Barbieri, Pietro Masotti.

La giovane ha optato per la prima scelta, decidendo di trasferirsi quindi a Bologna per affrontare gli studi. Tuttavia, secondo le anticipazioni, Armando si recherà proprio a Bologna per assistere alla laurea di sua nipote Rosa.

Agnese ed Armando, dunque, si incontreranno a Bologna in occasione della festa di laurea della giovane Rosa. Tuttavia, non sappiamo se la venere tornerà a Milano per ritrovare Marcello o se continuerà imperterrita ad essere decisa a rimanere nel capoluogo dell’Emilia-Romagna.

Secondo le anticipazioni italiane, inoltre, Marcello e Ludovica (Giulia Arena) non stanno attraversando un momento particolarmente felice. Iniziano, infatti, ad intravedersi piccoli screzi e sottili rotture, che però potrebbero far pensare ad altro o addirittura ad una possibile crisi.

Le indiscrezioni non vanno molto oltre, ma le voci parlano di una vera e propria crisi in piena tra Ludovica e Marcello. Una situazione che vede l’uomo in piena crisi e che non esclude clamorosi colpi di scena che sorprenderanno i telespettatori.

Dunque, saranno delle puntate tutte da gustare con attenzione e passione. L’appuntamento per il successo Rai è sempre dal lunedì al venerdì, su Rai1, a partire dalle 15:55.