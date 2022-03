Detto Fatto nel panico, ecco cosa succede oggi: ancora cambiamenti per la trasmissione condotta da Bianca Guaccero.

Il programma di Bianca Guaccero pare essere davvero apprezzato dal pubblico, anche se i cambiamenti per questa trasmissione sembrano essere sempre dietro l’angolo.

Anche per oggi infatti, Detto Fatto avrà una novità rispetto ai precedenti appuntamenti, rivelata dalla stessa conduttrice alla fine della puntata di ieri: ecco cosa succede.

Detto Fatto nel panico, ecco cosa succede oggi: cambio di orario

Detto Fatto sembra proprio non avere pace con l’orario; essendo una trasmissione inserita nel palinsesto del pomeriggio, è spesso costretta a spostare la sua messa in onda, magari per lasciare spazio a speciali o altro non inizialmente previsti.

D’altronde, con lo scoppio della guerra in Ucraina gli speciali e trasmissioni d’aggiornamento vengono aggiunte costantemente dalla Rai; a precedere la trasmissione della Guaccero ci sarà alle 14:00 Ore 14, mentre a partire dalle 15:15 potrà finalmente andare in onda l’appuntamento con Detto Fatto.

La puntata sarà però più breve del previsto: da palinsesto, il programma dovrebbe lasciare spazio alle 16:45 a al TG Parlamento, a cui seguirà sempre su Rai 2 l’edizione del TG2 Lis.

Bianca è dunque costretta ad adattarsi di nuovo e a condurre una puntata più breve del previsto; proprio per questo, non è chiaro se in questo nuovo appuntamento ci sarà o meno l’oroscopo di Mauro Perfetti.

Probabilmente, anche questi continui cambi di orario hanno influito sul basso rendimento del programma, che stando a quanto riportato avrebbe solamente il 4% circa di share, un punteggio considerato basso dai vertici Rai.

Alcuni rumor vorrebbero un Detto Fatto rivoluzionato per la prossima edizione, con contenuti diversi e soprattutto una nuova conduttrice, sempre che la Rai non decida poi invece di optare per una drastica chiusura.

Sarebbe sicuramente un duro colpo per la Guaccero, che con la sua sensibilità e il suo talento è comunque molto amata dal pubblico; anche Jonathan Kashanian, che nel programma ha una rubrica, ha speso in una recente intervista parole d’elogio per la conduttrice, ma questi elementi potrebbero forse non bastare.