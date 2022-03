Bridgerton 2: tutte le anticipazioni e l’orario della prima puntata

Bridgerton 2: la nuova stagione, finalmente, è arrivata su Netflix! Ecco qualche anticipazione. Tutto sulla trama ed il cast.

I telespettatori non stavano più nella pelle. Finalmente, approda su Netflix Bridgerton 2.

La scorsa stagione aveva entusiasmato e fatto breccia nei cuori di molti. Chissà se anche la seconda stagione riscuoterà lo stesso successo, dal momento che l’attenzione rispetto alla storia di Daphne, interpretata da Phoebe Dynevor, si sposterà sul fratello Anthony.

Ogni, stagione sta avendo un protagonista diverso della famiglia. Se verrà confermata anche una terza i presupposti che la trama si sposti ulteriormente su altri componenti della famiglia saranno fondati. La storia di Lord Anthony Bridgerton è narrata nel libro intitolato “Il visconte che mi amava”, scritto da Julia Quinn. Cosa accadrà nella vita del Lord? Ecco qualche anticipazione su quello che vedremo nei nuovi episodi e alcune news sul cast della serie tv.

Bridgerton 2: anticipazioni e cast

Il conto alla rovescia per i fan di Bridgerton è ufficialmente terminato! Come già anticipato in precedenza, il focus si è spostato da Daphne al fratello, Anthony, interpretato da Jonathan Bailey.

Ad un certo punto, entreranno in scena le sorelle Sharma, di ritorno dall’India: Kate, interpretata da Simone Ashley ed Edwina, interpretata da Charithra Chandran. Anthony sembra aver trovato, tra le due sorelle, una donna di suo gradimento. Si tratta della più giovane, Edwina ed inizierà a corteggiarla.

La storia prenderà dei risvolti curiosi e si farà sempre più interessante perchè sembrerebbe che gli occhi del Lord vadano anche verso la sorella maggiore, Kate. Anthony si avvicinerà di molto anche a lei. Insomma, ci sarà da divertirsi, ora che Bailey ha ottenuto uno spazio maggiore all’interno della serie.

Ovviamente, Daphne non sparirà totalmente dalle scene però non sarà più la protagonista principale. La seconda stagione è disponibile su Netflix dal 25 marzo 2022, cosa aspettate! Se non avete ancora iniziato la nuova stagione, correte subito a vedere il primo episodio.