Una Vita, Anabel pretende la verità: la giovane messicana sconvolta completamente dalle ultime scoperte, ecco le anticipazioni per la soap.

Grandi colpi di scena in arrivo ad Una Vita , tra nuovi e vecchi protagonisti. Come abbiamo visto, José continua a non essere convinto da Ignacio, che però ottiene l’apprezzamento di tutti i vicini, soprattutto di Alodia.

La tensione è molto più tesa a casa Bacigalupe, dove Anabel ha scoperto delle cose sul padre che l’hanno lasciata completamente sconvolta; per questo, ha un confronto molto acceso col padre e pretende la verità. Ecco cosa succede stando alle anticipazioni per le prossime puntate.

Una Vita, Anabel pretende la verità: le anticipazioni per la soap spagnola

Tornata improvvisamente a casa, Anabel ha scoperto Marcos e Soledad intenti a baciarsi; la ragazza sospettava qualcosa, ma con i suoi occhi ha scoperto direttamente le cose come stanno.

Delusa dal padre e dalla domestica a cui si stava affezionando, parla di nuovo con Natalia Quesada, che la sta convincendo a dare una seconda possibilità a suo fratello Aurelio; la giovane Quesada, per difendere il fratello, rivela come in realtà dietro l’omicidio di Carlos Armijo non ci sia stato lui, bensì don Sallustiano e proprio Marcos.

Anabel è incredula e inizialmente non vuole credere alle parole dell’amica, ma dopo un confronto con Aurelio sembra accettare la dura realtà: suo padre non è l’uomo che credeva fosse in realtà.

Tornando a casa, la giovane si scontra duramente con Marcos e gli chiede spiegazioni sull’omicidio di Carlos Armijo. Sbigottito, il Bacigalupe dovrà cercare di placare la rabbia della figlia, mostrandosi violento come non mai; il rapporto tra i due sembra ormai essere compromesso e Anabel vorrebbe addirittura andarsene via di casa, ma farlo non sarà così semplice.

Cosa succederà ad Anabel? Nel frattempo, ad Acaçias è tornato Felipe e la prima persona che ha visto è stata proprio Genoveva, in compagnia della sua nuova amica Natalia Quesada; cosa sta tramando la Salmeron? Come reagirà Felipe, di ritorno dall’Austria per lo scoppio della guerra, alle nuove macchinazioni della donna che ha ucciso Marcia?