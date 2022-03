Test, riesci a vedere l’animale nascosto? Sei un genio se riesci: mettiti alla prova e cerca di trovare l’intruso nell’immagine proposta.

Tra rompicapi, test psicologici e sfide visive il divertimento sul web non manca mai, con tante nuove prove che i lettori devono brillantemente superare per trovare la soluzione.

Questa volta, il test visivo che sollecita lo sguardo di chi legge ha come protagonisti degli animali, nello specifico dei cani; riesci a trovare però l’animale nascosto nell’immagine proposta? E’ davvero difficile farlo, se ci riesci potresti essere davvero geniale.

Test, riesci a vedere l’animale nascosto? Sei un genio se riesci: sfidati

Come tanti altri test visivi, questa nuova sfida invita il lettore ad aguzzare lo sguardo ed osservare benissimo l’immagine proposta; come si vede, al centro del test ci sono dei bellissimi dalmata, che però sembrano non essere gli unici animali dell’immagine.

Riesci a trovare l’intruso in solamente 10 secondi? Cronometro alla mano, mettiti alla prova osservando attentamente l’immagine e cerca di individuare l’animale nascosto.

Se ci sei riuscito entro il tempo limite, potresti essere davvero un genio! In caso contrario non ti disperare e prova a prenderti del tempo in più per cercare di trovare l’animale nascosto.

Sebbene siano meravigliosi, non farti distrarre dalle figure dei dalmata presenti; più che sulla loro bellezza, focalizzati sulle loro macchie, perché qualcuna di loro nell’insieme potrebbe far emergere un altro animale.

Dopo questo indizio, sei riuscito a trovare l’animale nascosto e a capire di quale si tratta? Ulteriore indizio prima di svelarti la soluzione: non guardare i due dalmata sulla sinistra.

A questo punto, dopo averti aiutato, non ci resta che svelarti la soluzione a questo particolare test visivo con la seguente immagine: a vederlo ora, l’animale nascosto risulta davvero evidente!

Come si vede infatti, le macchie del dalmata sulla destra dell’immagine e col collare nero formano insieme il muso di un panda, che come la razza canina fa del bianco e del nero i suoi due colori dominanti.

Quanto ci hai messo per trovare il panda formato dalle macchie del cane? Sfida i tuoi amici a fare meglio di te e resta con noi per altri quiz, test e rompicapi.