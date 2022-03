Dieta: come perdere 3 chili in 5 giorni

Una dieta molto utile per riuscire a perdere in soli 5 giorni circa 3 kg e il tutto in modo naturale, con l’aiuto di un frutto.

Per gli amanti dell‘ananas questa dieta fa per voi. Consumando questo frutto abbinato ad alimenti sani e non grassi, si possono perdere 3 kg in 5 giorni. È un frutto miracoloso dato che aiuta a perdere peso in modo molto naturale. Un frutto tropicale con importanti proprietà antiossidanti, digestive e diuretiche.

Ecco nello specifico la dieta dei 3 giorni per perdere 5 kg con l’aiuto dell’ananas. Il cibo previsto in questo regime dietetico può essere insaporito aggiungendo aceto, sale e olio d’oliva, il tutto in piccola quantità.

Il primo giorno va articolato nel seguente modo. La prima colazione prevede due fette di ananas accompagnate a due fette di biscottate integrali oppure due cracker. Il pranzo prevede un filetto di carne grigliata con broccoli bolliti a cui si aggiungono due fette di ananas. La cena prevede un petto di pollo grigliato con insalata di lattuga e due fette di ananas.

Il secondo giorno si articola con la prima colazione che prevede due fette di ananas, due toast integrali e uno yogurt bianco. Il pranzo con 200 gr di salmone grigliato accompagnato da due fette d’ananas. La cena con lattuga, una scatola di tonno al naturale e due fette di ananas.

Il terzo giorno comincia con la prima colazione a base di due fette d’ananas, un caffè e due biscotti integrali senza zucchero. Il pranzo si articola con petto di pollo grigliato, verdure al vapore e due fette di ananas. A cena un passato di verdure e due fette di ananas.