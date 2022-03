Cuore: ecco 8 sintomi che indicano un funzionamento sbagliato

Quando c’è un malfunzionamento del cuore il nostro copro è affetto da ictus, accade quando il flusso del sangue dal cuore al cervello non funziona come dovrebbe. Con un accumulo di placca in entrambe le arterie del cuore si verifica la malattia coronarica. Quando il cuore non riesce a pompare il sangue in modo normale si verifica la insufficienza cardiaca. Quando il flusso del sangue al cuore si interrompe si verificano gli infarti.

Il corpo lancia comunque dei segnali per avvertirci di un malfunzionamento del cuore.

In particolare ne segnaliamo otto, citati qui di seguito:

L’ emicrania , quando si soffre spesso di mal di testa bisogna consultare il medico.

, quando si soffre spesso di mal di testa bisogna consultare il medico. Dolore persistente sulla parte sinistra del corpo, orecchio, collo e braccio non è mai da sottovalutare.

persistente sulla parte del corpo, orecchio, collo e braccio non è mai da sottovalutare. Le vertigini e i capogiri possono essere dei campanelli di allarme da tenere in considerazione, spesso possono essere causati da patologie cardiache.

e i possono essere dei campanelli di allarme da tenere in considerazione, spesso possono essere causati da patologie cardiache. Respiro corto o insufficiente a volte è legato a un affaticamento del cuore.

o a volte è legato a un affaticamento del cuore. Una tosse persistente seguita da uno scarico di colore rosso è un segnale molto importante.

persistente seguita da uno è un segnale molto importante. Il gonfiore ai piedi e gambe può essere il segnale di un cuore problematico.

ai può essere il segnale di un cuore problematico. la stanchezza senza un motivo preciso indica che c’è una insufficienza di ossigeno al cuore.

senza un motivo preciso indica che c’è una insufficienza di ossigeno al cuore. Durante il sonno quando si russa oppure si verificano apnee può essere molto pericoloso per il cuore.

Possono essere tutti dei campanelli di allarme che ci segnalano un cuore malato.