Una vita anticipazioni: Anabel affronta il padre

Nella prossima puntata di Una vita gli intrighi si faranno sempre più fitti: Anabel muove accuse molto pesanti a suo padre Marcos.

Oggi – 23 marzo – andrà in onda il nuovo episodio della nota soap spagnola Una vita. L’appuntamento è previsto per le 14.25 solo su Canale 5: protagonista della puntata sarà la dolce Anabel, la quale – come abbiamo visto nella messa in onda del 19 marzo – ha scoperto la relazione clandestina tra suo padre Marcos e la domestica Soledad.

Nonostante i due abbiano fatto di tutto per nascondere il loro amore alla giovane, Anabel è riuscita a coglierli in fragrante. Del resto, neanche le colleghe della domestica avevano creduto pienamente alla storia della lotteria (se vi ricordate, Soledad si era giustificata in questo modo riguardo i vestiti costosi da lei indossati). Ma i problemi per i due amanti non sono finiti qui: Anabel non ha affrontato il padre e ha deciso di tenere il segreto. Cosa succederà nella puntata di oggi? Scopriamolo insieme.

Una vita – anticipazioni 23 marzo

In seguito alla scoperta scioccante, Anabel decide di sfogarsi con l’amica Natalia. La giovane rimane vicino alla figlia di Marcos e – in occasione del loro incontro – le due intavolano l’argomento riguardante l’omicidio di Carlos. Se vi ricordate, Anabel accusò Aurelio dell’assassinio, il quale però ha sempre ribadito la sua innocenza.

Natalia, in quanto sorella di Aurelio, conosce bene la verità: prima di tutto, sottolinea l’enorme affetto e amore che lega il fratello alla dolce Anabel e – successivamente – decide di rivelare l’identità del vero responsabile della morte di Carlos. Sembra infatti che l’assassino sia nientepopodimeno che il padre di Anabel, Marcos! La giovane rimane scioccata, soprattutto perché di fronte a queste dichiarazioni, si rende conto di avere diverse cose da digerire. Prima la relazione clandestina, ora il presunto crimine del padre. Anabel decide così di affrontare una volta per tutte Marcos!

Anabel rincasa e parla con Marcos, accusandolo della morte di Carlos e della falsa accusa nei confronti del povero Aurelio. Insomma, la puntata che andrà in onda oggi – 23 marzo – sarà decisamente coinvolgente: tutti i nodi vengono al pettine, i segreti vengono svelati e i nostri protagonisti dovranno affrontare misfatti mai svelati. Cosa succederà a Marcos? Anabel rifiuterà definitivamente il padre? Staremo a vedere.