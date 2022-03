Silvia Toffanin, il suo abito è da copia subito e costa anche poco: i dettagli sullo splendido ed elegantissimo outfit della conduttrice di Verissimo.

Silvia Toffanin sta diventando sempre di più uno dei volti di punta di Mediaset, e il successo del doppio appuntamento nel week end di Verissimo lo sta confermando; con la sua classe e la sua bravura, ha saputo conquistare ancora di più il pubblico.

Quando è in tv, Silvia non passa di certo inosservata per la sua bellezza, ma anche per l’eleganza che sfoggia; i suoi outfit sono molto apprezzati, senza spesso essere poi così costosi.

Silvia Toffanin, il suo abito è da copia subito e costa anche poco: ecco i dettagli

Anche questo nuovo week end di marzo, su Canale 5, si è concluso all’insegna di Verissimo; la Toffanin ha avuto tantissimi ospiti importanti in studio, tra molti protagonisti del Grande Fratello Vip (Manuel e Lulù, Sophie, Jessica, Davide, Giucas) e altri volti noti del mondo dello spettacolo, tra cui Ilary Blasi.

Per la puntata di domenica 20 marzo, la conduttrice ha sfoggiato un meraviglioso vestito bianco dal taglio piuttosto giovanile, capace di conferire alla conduttrice un aura ‘candida’ enfatizzando tutta la sua bellezza.

L’outfit della Toffanin, come spesso succede, ha destato subito l’interesse del pubblico, curioso di sapere i particolari dei capi indossati; nello specifico, l’abito bianco sfoggiato in puntata è stato confezionato dal brand Marbella, ed ha un costo anche piuttosto accessibile.

Certo, la spesa rimane comunque importante, ma non è poi nemmeno così altisonante; l’abito in crêpe evers satin ha infatti un prezzo di listino di circa 249 euro, che magari in vari periodi dell’anno si può trovare anche scontato.

Una spesa che va sempre ponderata per una lavoratrice che guadagna mediamente 1000 o 1200 euro, ma che è sicuramente accessibile e può essere affrontata anche per regali importanti, magari a qualche familiare stretto oppure alla propria compagna; la Toffanin, ancora una volta, dimostra che l’eleganza non è data sempre dallo sfarzo e dalle cifre da capogiro di tanti abiti.