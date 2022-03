Dieta: mangia più spesso le lenticchie, hanno mille benefici

Dieta, mangia più spesso le lenticchie: hanno davvero mille benefici, le informazioni su questo legume e i consigli per cucinarle.

Le lenticchie sono ormai parte integrante della tradizione di Capodanno; scattata la mezzanotte, si è soliti mangiarle (magari insieme al cotechino) come buon auspicio per l’anno nuovo, nella speranza che questo porti tanta fortuna e benefici economici.

In realtà, questo legume dovrebbe essere presente nelle nostre tavole non soltanto a Capodanno; le lenticchie hanno davvero mille benefici e possono essere molto gustose, ecco perché.

Dieta, mangia più spesso le lenticchie: i benefici

Ci sono diversi motivi per cui le lenticchie andrebbero aggiunte alla propria dieta, e cucinate magari in diversi modi per variare il sapore; in primis, questo legume è una fonte di calcio, di ferro e folato, nonché di proteine vegetali e di fibre prebiotiche.

Insomma, un alimento davvero ricchissimo di sostanze nutrienti, che può fare davvero bene al nostro organismo; inoltre, pare che non faccia bene soltanto al nostro corpo, ma anche all’ambiente.

Secondo alcuni studi dell’’Environmental Working Group, le colture di lenticchie inquinerebbero pochissimo, con emissioni quasi 40 volte inferiori rispetto ad esempio agli allevamenti di agnelli; un altro motivo per consumarle quindi, essendo un cibo davvero ecompatibile.

Quanto agli altri pregi delle lenticchie, non possono essere menzionati anche la versatilità in cucina, grazie alla quale si possono preparare tantissime ricette, e l’economicità; il legume infatti costa davvero pochissimo ed è capace di soddisfare molti dei nostri bisogni, nonché il nostro palato.

Si possono cucinare lesse, in bianco o al sugo, e anche magari essere inserite in tante ricette ‘nascondendole’ alla vista dei bambini, che comunque sembrano gradire il sapore di questo legume rispetto ad esempio a quello di altre verdure.

Ovviamente, come ogni altro alimento, non si dovrebbe abusare delle lenticchie: mangiarle in continuazione non è sano, anche perché potrebbero causare un gonfiore addominale e problemi intestinali.

Chi soffre di questi disturbi, dopo un consulto medico, dovrebbe consumarle con moderazione. Attenzione poi alle varie allergie, specie a quella al nichel; anche in questo caso, se siete allergici a qualcosa consultatevi con il vostro medico di fiducia.