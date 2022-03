Uomini e Donne, Vanessa Spoto è arrabbiata con lui: le parole dell’ex-corteggiatrice del dating show sul suo passato.

Vanessa Spoto è stata una delle protagoniste di una delle edizioni passate di Uomini e Donne; la corteggiatrice è arrivata in studio per Massimiliano Mollicone, di cui è stata alla fine la scelta.

La storia tra i due è andata avanti anche dopo il programma, ma alla fine si è conclusa lasciando degli strascichi; intervistata dal magazine ufficiale del programma, la Spoto ha parlato di questi mesi difficili trascorsi.

Uomini e Donne, Vanessa Spoto è arrabbiata con lui: le parole alla rivista del programma

Intervistata da Uomini e Donne Magazine (attento non solo agli attuali partecipanti al dating show, ma anche a volti del passato) Vanessa ha avuto modo di riparlare della sua storia con Massimiliano, offrendo altri dettagli a tutti i fan.

“Tra noi c’è una frattura che per me è insanabile: ai miei occhi Massimiliano si è dimostrato una persona completamente diversa rispetto a come si raccontava nel programma” spiega Vanessa, che a quanto pare è rimasta delusa visto i forti sentimenti che provava per lui, ma che forse non erano realmente ricambiati.

“Comunque, mi sono lasciata alle spalle questo capitolo e non rinnego nulla, sono sempre lezioni di vita” commenta l’ex-corteggiatrice, che ha anche confessato che una volta uscita dal programma ha messo al primo posto Massimiliano, trascurando la sua vita.

“Avrei dovuto conoscerlo meglio anche fuori dallo studio, senza essere precipitosa, perché è vero che Uomini e Donne ti fa conoscere delle persone, ma poi bisogna vedere se l’ingranaggio gira anche fuori” sottolinea, anche perché le dinamiche del programma sono sicuramente diverso rispetto a quelle della vita reale.

Il Magazine ha chiesto alla Spoto anche un commento sui paragoni con Giulia De Lellis, visto che per molti le due si somigliano. “Certo che mi fa piacere, Giulia De Lellis è bellissima!” spiega contenta Vanessa, sottolineando anche qualche lineamento ed espressione del viso comune, nonché il tanto gesticolare durante le conversazioni.